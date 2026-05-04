Vox admite que Bestard usó coches oficiales del Consell para fines personales

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha admitido este lunes que el vicepresidente segundo del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, utilizó vehículos oficiales de la institución para desplazamientos personales, aunque ha rechazado que se trate de un uso irregular. Según Cañadas, cuando Bestard tiene actos en municipios más cercanos a su domicilio que a Palma, no tiene sentido desplazarse primero al Palau del Consell para cambiar de coche. "Lo que no va a hacer es venir a Palma, aparcar el coche en el Consell para volver atrás. Se trata de eficiencia económica", ha dicho.

La polémica estalló este fin de semana tras la publicación por parte del diario Última Hora de fotografías de dos coches oficiales aparcados por la noche a la puerta del domicilio de Bestard. Los vehículos, además, circulaban sin la rotulación corporativa obligatoria. Cañadas también ha salido al paso de las críticas de la oposición, calificándolas de "acusaciones impresentables", y ha añadido que Bestard "se levanta a las cinco de la mañana y a veces termina su jornada a medianoche".

La oposición exige la dimisión y señala a Galmés

MÉS per Mallorca ha pedido la dimisión inmediata de Bestard y ha dirigido su exigencia al presidente del Consell, Llorenç Galmés. Su portavoz parlamentario, Lluís Apesteguia, ha sido contundente: "El uso indebido de recursos públicos con beneficio propio inhabilita a cualquier persona para ejercer una responsabilidad pública. Galmés es quien tiene la responsabilidad de devolver la dignidad al Consell de Mallorca".

El portavoz socialista en el Parlament, Iago Negueruela, también ha reclamado al PP que frene este tipo de comportamientos y no ha evitado la ironía: "No sé si tiene que ver con facilitar que los vicepresidentes del Consell puedan circular libremente a cualquier hora. A lo mejor es eso, y por eso Vox con el PP vetaron la semana pasada la limitación de vehículos en Mallorca".

El PP espera explicaciones

El portavoz parlamentario del PP, Sebastià Sagreras, ha adoptado una posición más prudente. Ha recordado que el presidente Galmés ya ha pedido explicaciones a Bestard y ha señalado que el partido "desconoce la realidad de estas informaciones", a la espera de que el vicepresidente dé sus aclaraciones.