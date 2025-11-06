Vicent Marí: "Ibiza está consiguiendo que vengan menos turistas en verano y se desplacen a principio y final de temporada"

El presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, ha pasado por los micrófonos de Onda Cero Illes Balears desde la World Travel Market de Londres. "En Ibiza realmente se está consiguiendo el que vengan un poco menos cantidad de turistas en pleno verano y quizás que esos turistas se desplacen hacia el principio final de temporada y se está consiguiendo principalmente, o uno de los principales motivos, es la lucha efectiva que se está haciendo", ha asegurado en una entrevista concedida a esta radio.

Respecto a la lucha contra la oferta ilegal, el presidente del Consell d'Eivissa, ha insistido en que "Ibiza ha sido pionera en la lucha contra el alojamiento ilegal y la verdad es que los resultados ya empiezan a ser evidentes".

Además, ha hablado sobre la posible subida del Impuesto de Turismo Sostenible, que "es una cuestión que está sobre la mesa y se tiene que consensuar, se tiene que dialogar y es una de las opciones que está ahí". "El decrecimiento tiene que venir de toda la oferta ilegal que tenemos y para eso es necesario pues invertir como está haciendo el Gobierno Balear creyendo que ese es el camino a recorrer", ha defendido en los micrófonos de Onda Cero.

En esta feria turística centrada en el mercado británico, Ibiza se ha presentado como un destino durante todo el año para el turismo familiar. En este sentido, Vicent Marí ha querido poner en valor que "el turismo en Ibiza empezó con las familias y queremos seguir cultivando este espacio en el mercado, el mercado familiar".