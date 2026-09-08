Vera lamenta los malos resultados de PISA y los atribuye a la reducción de horas de matemáticas y lenguas por la LOMLOE

Vera ha reconocido que "no son unos buenos resultados" y ha explicado que la aplicación de la LOMLOE en Baleares "es negativa para los alumnos y una prueba de ello es el resultado del informe PISA".

En este sentido, ha señalado que los currículums derivados de la normativa estatal redujeron el peso de materias fundamentales como las matemáticas y las lenguas, especialmente en etapas como el bachillerato, donde el alumnado dispuso de menos horas lectivas destinadas a estos aprendizajes.

Además, ha recordado que, ante esta situación, la Conselleria elaboró unos nuevos currículums educativos que entraron en vigor en el curso 2025-2026 y que suponen un cambio de modelo en el sistema educativo de la comunidad. Éstos, ha señalado, apuestan por situar los conocimientos en el centro del aprendizaje, reforzar las competencias básicas y garantizar una formación más sólida del alumnado.

Entre las principales medidas destaca el aumento de las horas dedicadas a las matemáticas y el refuerzo de las lenguas, con el objetivo de mejorar los resultados académicos y proporcionar una base de conocimientos más sólida a los estudiantes. Según el conseller, estas modificaciones deben permitir corregir las carencias detectadas y contribuir a una mejora progresiva de los resultados educativos en las próximas ediciones de los estudios internacionales.

Según destaca la Conselleria, el informe PISA también valida los resultados obtenidos por la comunidad a pesar de que el porcentaje de alumnado exento de participar en la evaluación se sitúa en el 7,5%, por encima del umbral orientativo del 5% establecido por la OCDE como indicador de control.

Este umbral no constituye un límite de validez de los resultados y Vera ha explicado que esta situación responde a las características específicas del archipiélago, que es la comunidad autónoma con el porcentaje más elevado de alumnado extranjero de España, con un 19%. El alumnado exento corresponde principalmente a estudiantes recién incorporados al sistema educativo durante su primer año de escolarización, alumnos con absentismo continuado o estudiantes que presentan un desfase curricular de dos cursos. En este sentido, el propio informe PISA considera válidos y representativos los resultados obtenidos por la comunidad autónoma.