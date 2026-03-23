El túnel de Sóller cierra tres noches esta semana para revisar sus sistemas de seguridad

El túnel de Sóller estará cerrado este lunes, martes y miércoles, 23, 24 y 25 de marzo, entre las 23.00 y las 6.00 horas para someterse a una revisión de sus sistemas de seguridad. Durante ese tiempo, solo podrán circular los vehículos de emergencias y los autobuses del TIB. El resto de conductores deberán desviarse por el Coll de Sóller.

El Consell de Mallorca ha destinado unos 12.000 euros a esta actuación, que se enmarca en la normativa europea. No es la primera intervención reciente en la infraestructura: a finales de 2025 se llevó a cabo una renovación integral de los sistemas de seguridad por valor de 600.000 euros, que mejoró, entre otras cosas, el sistema de detección de accidentes.

Estos trabajos forman parte de una primera ronda de inspecciones que se extenderá entre marzo y abril para revisar los 14 túneles de Mallorca. Ya se han inspeccionado el túnel de Sa Mola, Son Vic, Bendinat, Es Gorvió y Sa Coma. En las próximas semanas le tocará el turno a Monnàber, Es Gorg Blau, Es Fumat, Vidriers, Estadi Balear, Can Blau, Puríssima y los dos sentidos de los túneles de Génova. Todos los cortes se realizarán en horario nocturno, entre las 22.00 o las 23.00 y las 6.00 horas.

En cada revisión se comprobará el estado del alumbrado, los ventiladores, el asfalto, el sistema de detección de incendios, las salidas de emergencia, los drenajes, la señalización y los teléfonos de emergencias. Entre 2026 y 2028, el Consell tiene previsto invertir un millón de euros en estas inspecciones de seguridad y de estructura en todos los túneles de la isla.