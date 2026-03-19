CONFLICTO ORIENTE MEDIO

Trasmed advierte de que el combustible ha doblado su precio desde el inicio de la guerra en Irán y no descarta nuevas subidas en los pasajes

Las navieras que conectan Baleares con la Península reconocen que los fletes ya han subido un 15% por la guerra en Irán, y advierten de que los precios de los pasajes podrían seguir el mismo camino.

Onda Cero Mallorca

Palma |

Trasmed advierte de que el combustible ha doblado su precio desde el inicio de la guerra en Irán y no descarta nuevas subidas en los pasajes
Trasmed advierte de que el combustible ha doblado su precio desde el inicio de la guerra en Irán y no descarta nuevas subidas en los pasajes | Europa Press

El director de Relaciones Institucionales de Trasmed, Miguel Pardo, ha reconocido este jueves que los fletes marítimos para los transportistas entre la Península y Baleares ya han subido un 15% desde el inicio del conflicto en Irán. Pardo ha señalado que el combustible "ha doblado el precio que tenía antes del conflicto" y que la situación genera "incertidumbre absoluta", con una "volatilidad máxima" que impide hacer previsiones.

Las declaraciones se han producido antes y después de una reunión mantenida este jueves en Palma entre el conseller Antoni Costa y representantes de Trasmed, Balearia, GNV y Transmapi. Pardo ha admitido que las subidas se han trasladado a los transportistas pero no aún a los pasajeros, aunque no ha garantizado que esa estabilidad se mantenga de cara a Semana Santa: "nadie tiene reservas infinitas y menos a bajo precio".

Tras el encuentro, Pardo ha comparado la situación con la guerra de Ucrania, aunque ha subrayado que este conflicto es "diferente" y que las subidas actuales son incluso superiores. Las navieras han trasladado sus reivindicaciones al Govern para que las eleve al Gobierno central, apuntando que si los costes suben "otros tienen que bajar". Costa viaja este viernes a Madrid en busca de medidas concretas.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer