Trasmed advierte de que el combustible ha doblado su precio desde el inicio de la guerra en Irán y no descarta nuevas subidas en los pasajes

El director de Relaciones Institucionales de Trasmed, Miguel Pardo, ha reconocido este jueves que los fletes marítimos para los transportistas entre la Península y Baleares ya han subido un 15% desde el inicio del conflicto en Irán. Pardo ha señalado que el combustible "ha doblado el precio que tenía antes del conflicto" y que la situación genera "incertidumbre absoluta", con una "volatilidad máxima" que impide hacer previsiones.

Las declaraciones se han producido antes y después de una reunión mantenida este jueves en Palma entre el conseller Antoni Costa y representantes de Trasmed, Balearia, GNV y Transmapi. Pardo ha admitido que las subidas se han trasladado a los transportistas pero no aún a los pasajeros, aunque no ha garantizado que esa estabilidad se mantenga de cara a Semana Santa: "nadie tiene reservas infinitas y menos a bajo precio".

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Tras el encuentro, Pardo ha comparado la situación con la guerra de Ucrania, aunque ha subrayado que este conflicto es "diferente" y que las subidas actuales son incluso superiores. Las navieras han trasladado sus reivindicaciones al Govern para que las eleve al Gobierno central, apuntando que si los costes suben "otros tienen que bajar". Costa viaja este viernes a Madrid en busca de medidas concretas.