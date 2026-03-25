El transporte balear decide este miércoles si convoca paros por la subida de precios del combustible

La Federación Empresarial Balear del Transporte (FEBT) celebrará este miércoles su asamblea anual, que girará principalmente alrededor de la subida de los precios del combustible derivada de la guerra en Irán y las medidas de apoyo lanzadas por las administraciones.

Otros asuntos que se abordarán, según ha informado la patronal en un comunicado, serán la falta de zonas de carga y descarga y el conflicto laboral derivado del reconocimiento como jornada laboral del tiempo de estancia de los conductores en los ferris.

El encuentro arrancará a las 12.00 horas en el restaurante Binicomprat (Algaida) y reunirá a más de 200 profesionales, directivos y presidentes de las distintas asociaciones integradas en la FEBT, que representan al transporte discrecional y regular, de mercancías, taxis, alquiler de vehículos con y sin conductor y auxilio en carretera. Además, la convocatoria será clausurada por la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, de vuelta de su viaje por el Caribe.

La asamblea general se celebrará en un "momento clave" marcado por la reciente crisis del petróleo y del gas, iniciada hace aproximadamente tres semanas a raíz del conflicto bélico en Oriente Medio. Durante su intervención, el presidente de la patronal, Rafael Roig, informará a los asistentes sobre las medidas planteadas por el Gobierno central para el sector del transporte.

El combustible representa entre el 30% y el 35% de los costes de explotación de una empresa de transporte, por lo que cualquier incremento de su precio tiene un "impacto inmediato" en la actividad del sector. En los últimos días, representantes de la FEBT se han reunido con el Govern para trasladar la situación del transporte en la comunidad y el Ejecutivo autonómico ha manifestado su voluntad de analizar medidas complementarias a las estatales.