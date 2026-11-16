Los trabajadores del sector del ciclo del agua integral inician su huelga con una protesta en Abaqua

Los trabajadores del sector del ciclo del agua integral se concentrarán este lunes frente a la sede de la Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental (Abaqua) con motivo del inicio de los cuatro días de huelga convocados del 16 al 19 de noviembre.

La protesta empezará a las 10.00 horas en el polígono de Son Rossinyol de Palma y se repetirá el miércoles, mientras que el martes y el jueves la concentración se hará frente al recinto municipal de Son Pacs.

Convocada por UGT FICA, la huelga llega después de que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) haya desestimado una demanda presentaba por la patronal Asociación de Suministradores de Agua de Baleares (Asaib) que solicitaba medidas cautelares para declarar ilegal la huelga y de que no se haya llegado a un acuerdo entre las partes en una reunión en el Tribunal de Mediación y Arbitraje (Tamib).

La organización sindical ha asegurado que Asaib ha intentado "vulnerar" el derecho constitucional a la huelga de las personas trabajadoras al interponer una demanda ante el TSJIB que pedía medidas cautelares para intentar paralizar el inicio de los paros el lunes y que declaraba ilegal la convocatoria, si bien el TSJIB ha desestimado esta petición.

Los paros, que podrían afectar a más de 250.000 usuarios, pretenden lograr que las patronales del archipiélago, Aasaib y Aetsam, se sienten a escuchar las reivindicaciones de los representantes de los trabajadores, demandas que, aseguran, están adaptadas a la realidad socioeconómica de Baleares.

UGT reclama salarios "dignos" y "blindados" en caso de subidas futuras del IPC para un sector "precarizado" que se encarga de la depuración y suministro de agua, entre otras funciones.

La huelga se ha iniciado esta medianoche y durará hasta el 19 de noviembre si no se produce un acercamiento de posturas entre las patronales y los sindicatos.

Los días 16 y 18 están previstas concentraciones de 10.00 a 12.00 horas frente a la sede de la Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental y los días 17 y 19 las protestas se realizarán en el mismo horario en Son Pacs-Aqualia.