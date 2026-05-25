Los trabajadores de Melià donan 1.290 euros a Sonrisa Médica para apoyar sus programas en hospitales de Baleares

Los trabajadores de Meliá Hotels International han donado 1.290 euros a Sonrisa Médica, la entidad que desarrolla programas de acompañamiento hospitalario en los centros públicos de Baleares a través de payasos profesionales que demuestran que la risa es la mejor medicina.

La aportación económica se ha realizado a través de una iniciativa solidaria impulsada por Katmandú Park, que lleva años organizando una jornada especial dirigida a los empleados de la cadena hotelera.

Durante ese día, las instalaciones del parque abren sus puertas a los trabajadores de la cadena hotelera, quienes participan mediante una entrada solidaria. Toda la recaudación obtenida se destina posteriormente a Sonrisa Médica.

El dinero recaudado este año irá destinado al proyecto “Son Espases”, uno de los programas que Sonrisa Médica desarrolla en los hospitales del archipiélago y que concentra un elevado número de intervenciones, con el fin de llevar la alegría a los hospitales de las islas.

La entrega del donativo se ha realizado este lunes en un acto en el que representantes de ambas entidades han puesto en valor la continuidad de esta colaboración solidaria.