Tellado dice en Inca que Armengol no puede aspirar a volver a presidir el Govern balear por el caso mascarillas

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha instado a la presidenta del Congreso y expresidenta del Govern, Francina Armengol, a acudir al juzgado más cercano y contar todo lo que sabe sobre la trama de las mascarillas. Tellado ha participado en Inca, precisamente el pueblo natal de Armengol, en el congreso del PP de Mallorca que ha revalidado a Llorenç Galmés como presidente. "Ya veremos si pasa de hija pródiga a diputada prófuga", ha señalado el 'popular', que ha acusado a la exlíder del Govern de mentir en el Tribunal Supremo.

El dirigente del PP ha cuestionado que la presidenta de la Cámara Baja no haya dejado de mentir tratando de separarse de una corrupción de la que es "responsable directa", ya que, sin ella, ha añadido, la trama no hubiera podido robar en Baleares. "Debe irse, colaborar con la Justicia y dejar de manchar el nombre del Congreso de los Diputados", ha apuntado mientras ha lamentado que el Parlamento español "jamás estuvo en peores manos, pues tiene al frente a una persona enfangada por la corrupción y secuestradora de la democracia".

Tellado ha acusado a Armengol de "boicotear" cada semana el Congreso, bloqueando en la Mesa las leyes que no le gustan al PSOE. "Hasta el Tribunal Constitucional ha resuelto ya que ese comportamiento vulnera los derechos de los diputados, pero ella no se debe a nada más que al interés personal de Pedro Sánchez, el número Uno. Así que la amiga de Koldo sigue a lo suyo", ha apuntado.

El 'popular', de este modo, ha felicitado a Baleares por haber mandado a Madrid a la diputada Armengol y haber sacado de la capital a la exdiputada Marga Prohens. "Pasar de Armengol a Prohens ha sido como pasar de la noche al día, de un gobierno que daba contratos millonarios a la trama de Koldo y Ábalos a uno con los bolsillos de cristal, transparente, que destina el dinero a lo que de verdad hace falta", ha resaltado.

Miguel Tellado ha hecho hincapié en que el archipiélago ha pasado de un ejecutivo que asfixiaba a impuestos a familias y emprendedores a uno que ya ha ahorrado más de 1.000 millones a los ciudadanos con sus alivios fiscales, sin olvidar que antes había un gobierno "vendido al nacionalismo" y ahora hay uno que gobierna para todos y solo se debe al interés general.

GALMÉS, PRESIDENTE DEL PP DE MALLORCA

Durante el acto, Llorenç Galmés ha sido reelegido presidente del PP de Mallorca con un apoyo prácticamente unánime del 99,8 por ciento de los votos a favor y un 0,20 por ciento en blanco. Más de 500 personas han asistido a este congreso celebrado bajo el lema 'En buenas manos', y que ha igualmente con la presencia de la líder de los 'populares' en el archipiélago, Marga Prohens.

En su discurso, Galmés ha agradecido el apoyo de los afiliados y ha destacado que "no es la candidatura de Llorenç Galmés, es la candidatura del PP de Mallorca", remarcando el carácter colectivo del proyecto. El presidente ha subrayado que el partido afronta esta nueva etapa "con ilusión, fuerza y responsabilidad", y ha defendido que el PP es "el partido que más se parece a la gente de esta tierra, que gobierna con soluciones, diálogo y consenso".

Galmés también ha puesto en valor el trabajo realizado en estos últimos años, destacando que el PP ha pasado de 12 alcaldías en 2019 a 26 en la actualidad, consolidándose como la principal fuerza política de Mallorca. Durante su intervención, ha reivindicado la gestión del Consell de Mallorca, asegurando que se ha devuelto el papel protagonista de la institución, volviendo a ser el ayuntamiento de los ayuntamientos y situándose al lado de los ciudadanos.

Además, ha destacado las principales líneas de actuación del gobierno insular, como la inversión de más de 280 millones de euros en los municipios, la mejora de las infraestructuras viarias, la reducción de la tarifa de residuos o la eliminación prácticamente total de las listas de espera de la ITV. El presidente del PP de Mallorca ha asegurado que el partido afronta el futuro "como una fuerza imparable" y ha destacado que el proyecto popular "nace de los pueblos, de la calle y de la gente".

"MALLORCA ESTÁ EN BUENAS MANOS"

Prohens, por su parte, ha destacado que este es un congreso de ilusión, unidad y fuerza que, ha advertido, "no se puede dar por hecho", reivindicando la "unidad ejemplar" del partido en Mallorca y en el conjunto de Baleares. "Ninguna otra formación es hoy capaz de celebrar un congreso con este nivel de unidad, con un objetivo compartido y remando todos en la misma dirección, sin personalismos ni egos", ha afirmado. Para la líder de los 'populares', esta realidad no es casualidad, sino fruto de mucho trabajo y de estar siempre al lado de las juntas locales, de los regidores y del último afiliado.

Asimismo, ha remarcado que este congreso, aunque pueda parecer un trámite, "no lo es", sino "una reivindicación de la fuerza, del proyecto y de los liderazgos", dejando claro que "no es un congreso de continuidad, sino de ir a por más", con el objetivo de conseguir "mayorías más amplias, ilusionar y convencer a aquellos que todavía no se han dado cuenta de que este es el verdadero proyecto para Mallorca".

"Mallorca está en buenas manos. Las de todos vosotros. Las del PP", ha concluido Galmés.