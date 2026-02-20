Sonia Llompart, audióloga: "oír mejor no es solo una cuestión de volumen: es calidad de vida"

Audífonos Llompart, una clínica familiar que acompaña a sus pacientes desde 1988, y que hoy lideran Sonia y Dani Llompart con un objetivo muy claro: tratar la pérdida auditiva con profesionalidad y cercanía porque oír mejor no es solo una cuestión de volumen: es vivir mejor: conversar, reír, participar, no quedarse fuera y ganar en seguridad y autoestima.

Es cierto que con la edad vamos perdiendo oído, aunque reducir la salud auditiva al envejecimiento además de simplificar el problema; lo retrasa. Los primeros síntomas suelen pasar desapercibidos, dificultad para entender en ambientes ruidosos, necesidad constante de pedir que repitan las frases o subir el volumen del televisor son señales tempranas que muchos normalizan. Según explica Sonia Llompart, audióloga y optometrista de Audífonos Llompart tenemos que eliminar prejuicios y ponernos en manos de profesionales aunque pensemos que oímos más o menos bien...

Los avances tecnológicos han cambiado el panorama.

Los audífonos actuales analizan el entorno en tiempo real, reducen el ruido de fondo y mejoran la comprensión del habla. Además, se conectan a dispositivos móviles y permiten una personalización ajustada a cada perfil auditivo. Sonia Llompart especialista de la clínica Audífonos Llompart, cuyo centro está ubicado en Palma, en la Calle Aragón 24 de Palma, nos habla también de la importancia del acompañamiento durante el periodo de adaptación poniendo el foco donde importa: en la persona.