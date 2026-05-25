Sindicatos y patronales desbloqueanla negociación del convenio colectivo de las escoletes de Baleares

Sindicatos, patronales y Govern han desbloqueado este lunes la negociación del convenio colectivo autonómico de las escoletes de Baleares, medio año después de que las patronales se negaran a sentarse a negociar. Tras tres horas de reunión con los consellers de Educació i Universitats, Antoni Vera, y de Treball, Funció Pública i Diàleg Social, Catalina Cabrer, las partes han acordado constituir la comisión negociadora el próximo 8 de junio en la sede de la Dirección General de Trabajo.

El desbloqueo llega después de que los sindicatos pidieran a la Conselleria de Treball que mediara en el conflicto. Estaba previsto que las negociaciones arrancaran entre finales de noviembre y principios de diciembre, pero la negativa de las patronales dejó encallado el proceso durante meses.

El conflicto tiene su raíz en las profundas desigualdades salariales del sector. Según ha explicado la representante de CCOO, Pepa Ramis, que se ha mostrado "moderadamente satisfecha" con el resultado de la reunión, existen hasta siete tablas salariales distintas en Baleares para trabajadoras que desempeñan exactamente el mismo trabajo. "Hay convenios de Menorca, de Concertada, de 0-3 Infantil... y esto provoca que en la misma faena estén recibiendo diferentes salarios", ha subrayado.

En la misma reunión, la Conselleria d'Educació ha puesto sobre la mesa una propuesta para actualizar los módulos de los conciertos de los centros privados no integrados, con el objetivo de subir los salarios de las educadoras peor pagadas y equipararlos con los de sus compañeras de los centros concertados integrados. El conseller Antoni Vera ha estimado que hay unas 333 aulas que podrían beneficiarse de esta medida.

Cabrer ha reconocido que el camino hacia un convenio autonómico "no será fácil", dado que implica muchas materias, muchos interlocutores y realidades muy distintas dentro de las islas. Ha ofrecido la sede de su conselleria como lugar neutral para acoger la primera reunión negociadora y ha asegurado que el Govern estará presente "al principio y al frente" del proceso.

A pesar del acuerdo alcanzado, los tres sindicatos presentes en la reunión, CCOO, UGT y STEI, han dejado claro que el calendario de movilizaciones sigue adelante. La próxima huelga está convocada para el 2 de junio, en el marco de un conflicto que afecta al sector de educación infantil en toda España. La propia consellera lamentó que no se desconvocara la huelga, aunque reconoció que se trata de un derecho constitucional en el que el Govern no puede interferir