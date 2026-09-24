Siguen las pesquisas para esclarecer la aparición de un hombre herido y maniatado en s'Aranjassa

El Grupo de Atracos de la Policía Nacional mantiene abierta la investigación para tratar de esclarecer la aparición de un hombre herido y maniatado, que aseguró haber sido secuestrado, en la carretera de s'Aranjassa, en Palma.

Cabe recordar que ya ha sido detenida una personas por su posible implicación en el supuesto intento de secuestro y que según indicaron fuentes cercanas a la investigación, se mantenía la posibilidad de que hubiera más personas implicadas.

Según explicaron las mismas fuentes, fue la hija de la víctima la que se puso en contacto con la Policía Nacional después de que su padre contactara con ella tras ser abandonado en plena calle por, según aseguró, varias personas.