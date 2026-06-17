La Seu de Mallorca exhibe la huella de Gaudí en una muestra con documentación inédita

La Catedral de Mallorca vuelve la mirada a una de las intervenciones más singulares de su historia. Coincidiendo con la celebración del Año Gaudí, la Seu inaugura este jueves la exposición 'Gaudí a la Seu de Mallorca. Liturgia, Arte y Modernidad', una propuesta que invita a redescubrir la huella que el arquitecto catalán dejó en el templo y que, más de un siglo después, continúa despertando admiración y nuevas interpretaciones.

A comienzos del siglo XX, la Catedral inició una profunda transformación impulsada por el obispo Pere Joan Campins y confiada al talento de Antoni Gaudí. Lejos de buscar una obra de autor, el arquitecto llegó a Mallorca con la intención de reinterpretar el espacio gótico desde una mirada moderna, adaptándolo a una nueva concepción de la liturgia y de la relación entre los fieles y el templo, según ha explicado este miércoles el deán de la Catedral, Antoni Vera.

La exposición reúne documentación inédita que permite seguir paso a paso aquel ambicioso proyecto, desarrollado entre 1904 y 1915. La muestra recorre las tres grandes fases de la reforma: desde la reorganización del espacio interior, con la retirada del coro de la nave central, hasta el diseño de nuevo mobiliario litúrgico y la incorporación de elementos decorativos que transformaron la percepción de la catedral, según ha dado a conocer su comisaria, Cristina Ortiz.

Más allá de los cambios estéticos, la intervención de Gaudí en la Seu tuvo una dimensión innovadora que muchos especialistas consideran adelantada a su tiempo. Algunas de las soluciones planteadas en Mallorca anticiparon reformas que la Iglesia asumiría varias décadas después, según ha explicado el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull.

La exposición, que estará disponibles hasta junio de 2027, propone un viaje al encuentro entre tradición y modernidad, y permite comprender cómo la mirada de Gaudí transformó la Catedral de Mallorca.