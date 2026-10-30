El servicio de bus TIB retomará este domingo los horarios de invierno con mejoras en varias líneas

El servicio de autobús interurbano del TIB retomará este domingo los horarios propios de la temporada de invierno con una nueva programación que mantendrá la oferta habitual e incorporará diversas mejoras en varias líneas para adaptar el servicio a las necesidades de movilidad de los usuarios.

La Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad ha señalado en un comunicado que una de las principales novedades es el incremento de capacidad de la línea 101 Port d'Andratx-Palma, que pasará a operar con dos autobuses articulados de 18 metros, con 75 plazas sentadas cada uno, en sustitución de los vehículos actuales de 12 metros.

También las líneas 102 (Peguera-Palma), 103 (Santa Ponça-Palma) y 104 (Magaluf-Palma) reforzarán el servicio durante el mes de noviembre con una oferta superior a la del mismo periodo del año pasado.

En concreto, la 102 incrementará un 16 por ciento los viajes de los días laborables y añadirá una nueva salida desde Palma los domingos a las 06.50 horas.

La 103 aumentará cerca de un 20 por ciento el servicio con nuevos trayectos desde Costa de la Calma y Palma, además de incorporar una nueva salida los domingos desde la capital balear a las 06.55 horas. Asimismo, se ampliará el servicio nocturno con un último viaje desde Santa Ponça a las 23.20 horas.

Por su parte, la 104 incrementará en noviembre un 42 por ciento las expediciones desde Magaluf y un 38,5 por ciento las salidas desde Palma, en comparación con el mismo mes del año anterior.

Este refuerzo se mantendrá durante el mes de noviembre, puesto que en diciembre se prevé un nuevo ajuste de los horarios para adaptarlos a la demanda propia de la temporada de invierno.

Otra de las novedades de la zona es la incorporación de una nueva parada en la línea 106 (El Toro-Palma). El servicio dará cobertura al núcleo urbano de Sa Porrassa mediante la nueva parada Camí Cala Figuera, a petición del Ayuntamiento de Calvià.

En la Serra de Tramuntana, la línea 203 (Valldemossa-Deià-Port de Sóller) mantendrá en noviembre los horarios de la temporada de verano. Entre otros refuerzos, de lunes a viernes se ofrecerán siete viajes más desde Valldemossa hacia Palma y seis más hacia el Port de Sóller. Los incrementos durante los fines de semana serán de cinco y siete trayectos respectivamente, con un aumento global del servicio del 40 por ciento.

En la comarca de Llevant, la línea 517 (Santanyí-Colònia de Sant Jordi-Campos) mantendrá durante todo el invierno el servicio en Cala Llombards.

Además, el servicio de bus TIB incorporará mejorar para facilitar los desplazamientos de los estudiantes. Así, la línea 401 (Cala Millor-Palma) hará pasar por Algaida los viajes que circulan por Manacor alrededor de las 14.30 y las 15.20 horas, para facilitar la vuelta de los alumnos de los institutos Mossèn Alcover e IES Manacor hacia el municipio.

Por otro lado, la línea 504 (Tolleric-Palma) modificará ligeramente los horarios para favorecer los desplazamientos entre s'Arenal de Llucmajor, donde se encuentra el instituto de referencia, y las urbanizaciones costeras.

Las líneas A43 (Manacor-eropuerto) y A33 (Port d'Alcúdia-aeropuerto) ajustarán los horarios de la franja del mediodía para mejorar la movilidad de los estudiantes del IES Manacor y del IES Berenguer d'Anoia de Inca, a la vez que contribuirán a reducir la ocupación de las líneas 302 y 401.