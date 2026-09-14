El Santuario de Lluc estrena sala para exponer su histórica colección de ‘exvots’

El Santuario de Lluc continúa adaptando sus instalaciones para poner en valor su valioso patrimonio histórico y religioso. El prior del santuario, Marià Gastalbert, ha avanzado en los micrófonos de Onda Cero Mallorca la apertura de la nueva sala de los exvots, un espacio situado en la antigua recepción de la hostelería que albergará una de las mayores colecciones de ofrendas de la isla y de España.

"Es una colección de 'exvots' realmente increíble, de las más grandes de Mallorca. La sala ha quedado muy hermosa, no solo con estos exvotos, sino también con pequeñas donaciones y detalles que los peregrinos y entidades dejan a la Mare de Déu", ha explicado el prior durante la entrevista.

La huella indiscutible de Antoni Gaudí en Lluc

Durante la emisión especial desde el corazón de la Sierra de Tramuntana, Gastalbert ha recordado la estrecha relación que mantuvo el célebre arquitecto catalán Antoni Gaudí con el santuario, impulsada en su día por el obispo Pere Joan Campins. Más allá de colaborar en el diseño conceptual de la emblemática carretera de acceso al santuario, Gaudí dejó una marca imborrable en el templo, la iluminación y embellecimiento de la basílica, donde el arquitecto intervino directamente cerrando los dorados del interior para transformarla visualmente en un "palacio para la Mare de Déu"; y por otra parte, el Camino de los Misterios, donde Gaudí proyectó y diseñó los monumentos escultóricos del Rosari Monumental en el denominado Puig dels Misteris.

El reto del turismo religioso y la desconexión

El incremento constante de visitantes a lo largo de todo el año plantea al equipo gestor el reto de conciliar el turismo cultural con la esencia del centro espiritual. Según Gastalbert, el perfil de quien acude a Lluc es muy variado, desde peregrinaciones y visitas familiares hasta claustros de profesores que buscan en el enclave un espacio de concentración y paz. "Nuestro mayor esfuerzo va dirigido a habilitar los espacios para que todo el mundo se sienta bien acogido. Al llegar aquí se respira otra cosa; la gente viene a desconectar del móvil y a buscar tranquilidad", ha subrayado el prior.

La Escolania más antigua de Europa

El prior también ha hecho referencia al legado vivo de 'Els Blauets de Lluc', la escolanía mixta formada por niños y niñas de entre 6 y 17 años que entonan diariamente el Salve a la Mare de Déu a las 13:30 horas. Gastalbert ha recordado la existencia de un documento notarial fechado en 1286 que atestigua la presencia de niños escolarizados en el santuario en el siglo XIII, lo que respalda la tesis de que se trata de la escolanía más antigua de Europa.