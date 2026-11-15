Sánchez defiende la buena política frente a "la mala educación", la "involución" y la "motosierra" de PP y Vox

El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, ha reivindicado este sábado "la buena política" que han llevado adelante los socialistas en los últimos ocho años frente a "la mala educación" que considera que practican el PP y Vox, y ha llamado a llenar las urnas el próximo 29 de noviembre para frenar la "involución" y la "motosierra" que, a su juicio, representan ambos partidos.

Así lo ha proclamado durante el mitin que ha ofrecido en Palma de Mallorca junto a la actual presidenta del Congreso y cabeza de lista del PSOE por Baleares, Francina Armengol, en un recinto volcado con su líder, al que han dedicado un cartel con la leyenda 'La Peter lo peta' que el propio candidato ha mostrado orgulloso a los asistentes.

Ataviado como viene siendo habitual con la camiseta con el lema del PSOE para estos comicios 'La Fuerza de la Gente' (aunque en mallorquín), Sánchez ha comenzado su discurso contrastando "la buena política" de su partido frente a la "mala educación" de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, a los que ha acusado de tratar de "imponer" el "insulto", el "ruido" y la "falta de argumentos" a aquellos que, como el PSOE, planteaban soluciones a los problemas.

CRÍTICAS A AYUSO POR LLAMAR "BASURA" A LOS SINDICATOS

Para Sánchez, "la buena política" es proponer soluciones, subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), revalorizar las pensiones o apostar por una reforma laboral que ha propiciado que actualmente haya 22,6 millones de afiliados a las Seguridad Social, mientras que "la mala educación" es "llamar cáncer a las bajas laborales, como hace Feijóo", verle junto a Abascal asegurar que van a revisar las políticas de género por ser un gasto "superfluo" o llamar "basura" a los sindicatos, como hizo la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

"La buena política da sus frutos y la mala educación se la dejamos a aquéllos que dicen 'me gusta la fruta'", ha resumido Sánchez --de nuevo en alusión velada a Ayuso--, quien ha clamado por una participación del 75% el próximo día 29 para que los socialistas puedan alcanzar una mayoría absoluta que permita frenar lo que representan Feijóo y Abascal, es decir, la "involución" y la "motosierra".

"Representan los mismos insultos, las mismas mentiras, los mismos recortes que la familia a la que pertenecen, que es la internacional ultraderechista liderada por Trump, Milei, Bolsonaro, Le Pen, Meloni y Orban", ha denunciado el líder socialista, antes de preguntar a los suyos si quieren para España lo que no quieran para el mundo".

Sánchez se ha mostrado convencido de que el próximo 29 de noviembre España vencerá a la "involución" de Feijóo y Abascal, a quienes ha criticado por no haber aprovechado estos años para preparar su alternativa.

En concreto, a Feijóo le ha afeado que suspenda en inglés, "porque no se ha esforzado", o economía, "al confundir prima de riesgo con tipo de interés", para sentenciar que al final "va a ser verdad que no es presidente porque no quiere". Con todo, ha deseado que al menos el candidato del PP consiga aprobar Educación para la Ciudadanía y acepte el día 29 que el PSOE ganará las elecciones.

ABASCAL: "UN ULTRA QUE NO SE ARRUGA"

El aspirante del PSOE ha cargado también contra Abascal, al que ha recriminado que no hable de pensiones porque "no es economista", que no vaya a programas "donde no controle al público" o que reciba una carta de apoyo de "lo más granado" de Europa, como Orban, Le Pen o Salvini. "Abascal representa un ultra que no se arruga, no la España que madruga", ha apostillado.

Frente a esto, Sánchez ha insistido en su promesa de blindar las pensiones y su revalorización en la Constitución, ha contrastado que Abascal aspire a ser "vicepresidente" de un Gobierno de Feijóo frente a su apuesta por Carlos Cuerpo y ha pedido el voto de aquellos que "de verdad" quieren "más Europa". "Queremos una Europa formada por un Gobierno que diga 'no' a la guerra de Trump en Irán y 'sí' a los derechos humanos de los palestinos y a la libertad de Ucrania a elegir su camino, o que no gaste el 5% del PIB en Defensa", como pide el presidente de Estados Unidos, ha señalado.

Durante su alocución, el presidente ha hecho un repaso de los hitos de su Gobierno que le hacen sentir "orgulloso", entre los que ha citado el aumento de los permisos de paternidad y maternidad, el incremento del SMI, las ayudas a la dependencia, las becas o las plazas de FP o los resultados que está arrojando su apuesta por las energías renovables.

LA POLÍTICA DE VIVIENDA DE FEIJÓO: "REÍRSE DE LA GENTE"

Y, aunque ha indicado que "queda mucho por hacer", no se ha olvidado en este repaso del conocido como 'decreto Maricarmen', aprobado este jueves por la Diputación Permanente del Congreso con el voto en contra del PP y Vox, a quienes les ha preguntado qué objeción tiene para respaldar medidas que son "de sentido común".

En este punto, Sánchez ha denunciado que Feijóo "avale" la compra del "aticazo" del Gobierno madrileño y vote en contra del citado decreto de vivienda. "Su política de vivienda es reírse de la gente, y eso no lo vamos a permitir", ha aseverado.

También ha censurado al presidente a Feijóo por tener "una memoria corta", al insistir en que no sabía que Marcial Dorado era "narcotraficante" y que debía ser "la única persona en Galicia que desconocía quién era Marcial Dorado", ha comentado.

Lo propio ha hecho con Abascal, al que en su caso ha echado en cara que haya dicho en una reciente entrevista que no tiene posición sobre Francisco Franco pero asegure que "Sánchez es un dictador". "Aquellos que no tienen posición sobre Franco resulta que quieren derogar la Ley de Memoria Democrática y han impedido que los nietos de los republicanos en el exilio puedan votar en las elecciones", ha dicho.

Sánchez ha concluido asegurando que el PSOE va a ganar el Congreso y el Senado el próximo 29 de noviembre pero ha arengado a los suyos a movilizarse para llegar aun 75% de participación que facilite que los al menos 176 escaños para que una mayoría absoluta socialista permita los avances sociales que necesita España. "Os pido dudar la camiseta hasta el último momento y votar con fuerza para ganar y gobernar otros cuatro años más", ha proclamado.