Rescatado un hombre atrapado en una cueva de cala Santanyí mientras practicaba pádel surf

Bomberos de Mallorca han intervenido este jueves en el rescate de un hombre que había quedado atrapado en una cueva de cala Santanyí mientras practicaba pádel surf. Según han informado, el afectado se vio imposibilitado para abandonar la cavidad y alertó a los servicios de emergencias.

Hasta el lugar se desplazó un helicóptero que dejó al equipo de rescate en la parte superior del acantilado. Desde allí, los rescatadores, junto con efectivos del parque de Felanitx, descendieron mediante técnicas de rápel hasta donde se encontraba el hombre.

Una vez localizado, lo aseguraron y procedieron a su evacuación por la zona habilitada para el rescate. Tras ser puesto a salvo, el afectado fue trasladado a una ambulancia para su valoración médica.