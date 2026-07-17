El RCD Mallorca presenta a Luvumbo, Fuentes, Soumahoro y Puigmal

El RCD Mallorca ha presentado este jueves ante los medios de comunicación a sus primeros cuatro fichajes de la temporada 26/27, Zito Luvumbo, Adrián Fuentes, Aboubakar Soumahoro y Arnau Puigmal, quienes coinciden en la dificultad de la categoría y que el objetivo debe ser ascender a Primera.

En referencia al nivel de LaLiga Hypermotion, Fuentes ha puesto de ejemplo su temporada pasada en el Córdoba, donde ganaron hasta siete u ocho partidos consecutivos y luego perdieron otros tantos, por lo que ha aconsejado "no obsesionarse con los objetivos".

El madrileño no se quiere cargarse de presión por el reto de reemplazar a Vedat Muriqi: "Soy consciente de que es un grandísimo futbolista, pero pienso que las comparaciones son odiosas. Compararme es tontería, pero presión no siento porque tengo ilusión y hambre. Ponerme presión sobre mí mismo sería peor", ha comentado.

Por su parte, Puigmal ha confesado haber tenido "propuestas de LaLiga EA Sports", pero eligió al Mallorca porque siempre le ha llamado "la atención" y es un club que "no solo ha de ascender, ha de quedarse en Primera".

Respecto a su polivalencia sobre el terreno de juego, el futbolista catalán ha comentado que se siente más cómodo jugando como "carrilero o lateral largo en la banda derecha", aunque está a disposición "de lo que decida el míster".

Una cara conocida para los aficionados entre las nuevas incorporaciones es Luvumbo, que ya jugó en el Mallorca el tramo final del curso pasado, quien ha asegurado que a la hora de decidir su futuro "no había otra opción". "Quería volver, era la única opción que valoraba", ha añadido.