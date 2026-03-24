Rafel Ramis, afectado por la presunta estafa inmobiliaria con casas modulares en Mallorca: "Volvemos a creer en la justicia"

La Audiencia Provincial de Palma ha ordenado reabrir el caso de uno de los afectados de la presunta estafa relacionada con la construcción de casas modulares en Mallorca, un asunto que afectó, presuntamente, a una veintena de personas y que había sido archivado el año pasado. Por este motivo, este martes en el programa 'Más de Uno Mallorca', con Elka Dimitrova, nos ha acompañado Rafel Ramis.

El caso fue archivado en un juzgado de Inca al no apreciarse inicialmente delito penal, aunque sí existían antecedentes de condenas por la vía civil. Sin embargo, ahora la Audiencia de Palma ha revocado ese archivo, tras el recurso presentado por Rafael Ramis, que perdió "más de 50.000 euros".

La reapertura de la causa supone una nueva esperanza para el resto de afectados, que confían en que la justicia investigue si existió un patrón de actuación y posibles indicios de delito, según ha defendido en Onda Cero Rafel Ramis. "Volvemos a creer en la justicia", ha asegurado en una entrevista concedida a Onda Cero Mallorca.

"Dejó de venir y al final desapareció de mi obra"

Los hechos se remontan a entre 2020 y 2022, cuando un constructor, a través de varias empresas, habría recibido importantes cantidades de dinero de clientes a los que prometía construir viviendas modulares o reformar las suyas. Según los testimonios, muchos de esos proyectos nunca se terminaron o ni siquiera llegaron a iniciarse, como le ocurrió a Rafel Ramis. "Él se comprometió a través de un presupuesto, firmado por los dos. Yo pagué un 10 por ciento del total y le fui abonando partes que él pedía hasta que dejó de venir y al final desapareció de mi obra", ha contado.

Además, ha recordado que entre los presuntos afectados habría personas que perdieron todos sus ahorros, que se hipotecaron, o incluso que se quedaron sin vivienda tras derribar sus casas antiguas para levantar una nueva que nunca se construyó.