Pure Salt lanza experiencias exclusivas de San Valentín para residentes en Baleares

Pure Salt Luxury Hotels, la colección de hoteles cinco estrellas solo para adultos de la cadena mallorquina Mac Hotels, reabre oficialmente su temporada el próximo 12 de febrero, justo a tiempo para celebrar San Valentín con propuestas diseñadas especialmente para el mercado local.

Así lo ha explicado Miguel Amengual, director Comercial de Mac Hotels y Pure Salt, en una entrevista concedida al programa de Onda Cero 'Illes Balears en la Onda', donde ha puesto en valor la apuesta de la marca por el residente balear y por redescubrir la isla en su versión más auténtica durante los meses de invierno. Se trata de una experiencia única en "tres hoteles frente al mar para redescubrir Mallorca en invierno", según ha defendido en esta radio.

A partir del 12 de febrero, volverán a abrir sus puertas Pure Salt Garonda (Playa de Palma), Pure Salt Port Adriano, frente al exclusivo puerto deportivo; y Pure Salt Port de Sóller, ubicado entre el mar y la Serra de Tramuntana. Tres enclaves privilegiados que representan la esencia mediterránea desde una mirada de calma, exclusividad y conexión con el entorno.

“Queremos que los residentes redescubran su isla en invierno, cuando Mallorca se vive con más tranquilidad y autenticidad. Para nosotros, ese es el verdadero lujo”, ha señalado Amengual. Coincidiendo con la reapertura, Pure Salt lanza paquetes especiales de San Valentín disponibles durante todo el mes de febrero, pensados para disfrutar en pareja de una escapada de descanso, bienestar y gastronomía.

VENTAJAS EXCLUSIVAS PARA RESIDENTES

Bajo el concepto de la campaña ‘Febrero es Pure Salt’, la marca propone experiencias diseñadas para desconectar, cuidarse y celebrar el invierno desde otro punto de vista: menos prisas, más tiempo y atención a los pequeños detalles, con ventajas exclusivas para residentes de Baleares. Pure Salt mantiene su compromiso con el cliente local durante todo el año a través de una tarifa especial para residentes, accesible con el código PSRESIDENTES en la web oficial puresaltluxuryhotels.com.

La experiencia Pure Salt se completa con cinco restaurantes que ofrecen propuestas gastronómicas variadas, donde el producto local es el gran protagonista. Todos ellos están abiertos al público, tanto para huéspedes como para residentes que quieran disfrutar de una experiencia culinaria de alto nivel frente al mar.

Con casi 50 años de trayectoria, Mac Hotels refuerza así su apuesta por un lujo basado en la excelencia, la autenticidad y el servicio personalizado.