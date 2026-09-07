PSIB se reunirá con partidos y agentes sociales y económicos para mejorar la propuesta de reforma de financiación

La candidata del PSIB a la presidencia del Govern, Rosario Sánchez, abrirá una ronda de contactos con agentes sociales y económicos, organizaciones empresariales, sindicatos, entidades especializadas en materia de financiación y fuerzas políticas, para "aprovechar al máximo la oportunidad histórica" que considera que se abre con la reforma del sistema de financiación.

Según ha informado el partido en un comunicado, después de que la propuesta de reforma de la financiación autonómica fuera aprobada el pasado viernes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el objetivo de la candidata socialista es "presentar durante la tramitación en el Congreso enmiendas que estén consensuadas entre todos".

La socialista ha considerado que la propuesta del Gobierno central "mejora la financiación de base" y sitúa a Baleares "entre las comunidades autónomas mejor financiadas", al tiempo que "crea un fondo del que pueden beneficiarse las comunidades extrapeninsulares, como es nuestro caso, y contempla la especial afectación provocada por la masificación turística".

Así, el PSIB ha dicho situarse "al frente de la ofensiva para mejorar la financiación" de las Islas, con el compromiso de "mejorar los recursos que aporta el Estado", frente a la "inacción del PP, que se ha instalado en la antipolítica, en el no a todo y en el boicot a la reforma del sistema de financiación".

Según la socialista, es "más necesario que nunca" mejorar la financiación para reforzar los servicios públicos de Baleares que el PP, ha opinado, está "desmantelando". "Con el precio de la vivienda más caro de España, con la sanidad pública colapsada, con una educación pública con cada vez más necesidades y con unas listas de espera enormes en los servicios sociales, tenemos a una presidenta más ocupada en exagerar sobre lo que ocurre fuera de las islas que en gobernar las islas", ha acusado a la presidenta, Marga Prohens.

Por todo ello, la candidata ha defendido "aprovechar esta oportunidad histórica para mejorar el día a día de la ciudadanía" de la mano de la sociedad civil. "Si Prohens no quiere hacerlo y prefiere anteponer los intereses de Feijóo a los intereses de la ciudadanía de las islas, tendrá que explicar por qué", ha concluido.