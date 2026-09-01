POLÍTICA

El PSIB propondrá la misma subida del ITS que el Govern del PP aunque sin bajarlo en temporada baja

La candidata de los socialistas a la presidencia del Govern, Rosario Sánchez, cree que el ejecutivo no tendrá problema en aprobar su medida por ir en su misma línea, y respecto a mantener la tasa todo el año, asegura que "no tiene sentido ya hablar de temporadas en las islas".

Rodrigo de Miguel

Palma |

El PSIB propondrá la misma subida del ITS que el Govern del PP aunque sin bajarlo en temporada baja
El PSIB propondrá la misma subida del ITS que el Govern del PP aunque sin bajarlo en temporada baja | PSIB-PSOE

Sánchez ha asegurado en las jornadas parlamentarias del partido sobre el inicio de curso político que el Govern del PP ha aumentado en 90.000 las plazas de alquiler turístico esta legislatura. Un período que ha calificado como "de privatización de servicios públicos" y de "propuestas incumplidas" en materia de masificación turística o vivienda, y ha lanzado como principales apuestas del PSIB la propuesta del Impuesto de Turismo Sostenible y la declaración de zonas tensionadas para evitar las subidas de alquiler. La candidata socialista ha recordado en este sentido que en Baleares "tenemos el precio de la vivienda más caro de toda España".

Sánchez también ha criticado que el Govern del PP "se ha dado cuenta del cambio climático en 2026", y ha criticado y ha recordado los efectos de este fenómeno como las restricciones de agua que ya se están aplicando en algunos municipios de las Islas. Además, ha recordado las manifestaciones de este verano contra la saturación turística en Palma y Sóller o contra la ley òmnibus que, según los socialistas, buscaba desproteger espacios naturales como Es Trenc, asegurando que "la gente está cansada y es momento de actuar". Por otra parte, Sánchez ha criticado la "estrategia de odio" de los populares que, ha dicho, tiene como consecuencia actitudes racistas o xenófobas "contra quien piensa, actúa o ama diferente", y defenderá, ha asegurado, los "valores democráticos y de convivencia".

Por último, en cuanto al aplazamiento de la votación sobre la Ley de Reserva de la Biosfera en Menorca que permitirá limitar la entrada de vehículos en la isla, Sánchez ha asegurado que continúan las negociaciones, pero ha recordado que la ley que se tramitará en el Parlament sobre regulación y preservación del litoral "pasará por encima" de dicha normativa y de los planes territoriales de cada isla.

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