El PSIB propondrá la misma subida del ITS que el Govern del PP aunque sin bajarlo en temporada baja

Sánchez ha asegurado en las jornadas parlamentarias del partido sobre el inicio de curso político que el Govern del PP ha aumentado en 90.000 las plazas de alquiler turístico esta legislatura. Un período que ha calificado como "de privatización de servicios públicos" y de "propuestas incumplidas" en materia de masificación turística o vivienda, y ha lanzado como principales apuestas del PSIB la propuesta del Impuesto de Turismo Sostenible y la declaración de zonas tensionadas para evitar las subidas de alquiler. La candidata socialista ha recordado en este sentido que en Baleares "tenemos el precio de la vivienda más caro de toda España".

Sánchez también ha criticado que el Govern del PP "se ha dado cuenta del cambio climático en 2026", y ha criticado y ha recordado los efectos de este fenómeno como las restricciones de agua que ya se están aplicando en algunos municipios de las Islas. Además, ha recordado las manifestaciones de este verano contra la saturación turística en Palma y Sóller o contra la ley òmnibus que, según los socialistas, buscaba desproteger espacios naturales como Es Trenc, asegurando que "la gente está cansada y es momento de actuar". Por otra parte, Sánchez ha criticado la "estrategia de odio" de los populares que, ha dicho, tiene como consecuencia actitudes racistas o xenófobas "contra quien piensa, actúa o ama diferente", y defenderá, ha asegurado, los "valores democráticos y de convivencia".

Por último, en cuanto al aplazamiento de la votación sobre la Ley de Reserva de la Biosfera en Menorca que permitirá limitar la entrada de vehículos en la isla, Sánchez ha asegurado que continúan las negociaciones, pero ha recordado que la ley que se tramitará en el Parlament sobre regulación y preservación del litoral "pasará por encima" de dicha normativa y de los planes territoriales de cada isla.