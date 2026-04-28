Prohens reprocha al PSIB que pida la limitación de vehículos en Mallorca pero no apoye la ley de cogestión

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reprochado al PSIB que reclame apoyo a la proposición de ley para limitar la entrada de vehículos en Mallorca el mismo día en el que no votará a favor de la ley de cogestión aeroportuaria.

"Queremos voz en los aeropuertos para linear esta estrategia de contención por tierra, mar y aire. Pero a ustedes, curiosamente, esto no les va bien. Esta es su hipocresía", ha criticado la presidenta en la sesión de control al Govern este martes.

Sobre la limitación de vehículos, Prohens ha sostenido que son los consells insulares de Mallorca y Menorca los que están trabajando en estas normativas y que, una vez lleguen al Parlament, saldrán adelante.

De su lado, el diputado del PSIB Iago Negueruela ha acusado al PP de "dejar en un cajón" la ley para regular la entrada de coches tras "reunirse con los poderosos". Igualmente, ha reclamado a Prohens que tome "medidas valientes" en materia turística, tal y como anunció al inicio de la legislatura pero, según Negueruela, ha incumplido.