política

Prohens insiste en que el Govern aplicará en vivienda "todas las medidas jurídicamente viables y efectivas"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha asegurado que "se alegra" del camino abierto por la Comisión Europea en relación a las posibles restricciones a la compra a no residentes y segundas residencias

Europa Press

Palma |

La Presidenta del Govern balear, Marga Prohens, durante la sesión de control al Govern este martes en el Parlament balear.
La Presidenta del Govern balear, Marga Prohens, durante la sesión de control al Govern este martes en el Parlament balear. | CAIB

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha insistido este martes que el Govern aplicará en vivienda "todas las medidas jurídicamente viables y efectivas" y ha asegurado que "se alegra" del camino abierto por la Comisión Europea en relación a las posibles restricciones a la compra a no residentes y segundas residencias.

En el pleno del Parlament, respondiendo a Més per Menorca, MÉS per Mallorca y el PSIB, la líder del Ejecutivo autonómico ha advertido en todo caso que el camino "se acaba de abrir" y que las posibles restricciones no tienen cobertura. "Seguiremos muy atentos este proceso", ha avanzado.

"Si se abre alguna medida en la UE que sea de aplicación en Baleares y que tenga resultado efectivo y priorice sí o sí a la gente de aquí este Govern lo analizará y lo aplicará", ha reiterado en su réplica a los menorquinistas.

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