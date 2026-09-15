Prohens insiste en que el Govern aplicará en vivienda "todas las medidas jurídicamente viables y efectivas"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha insistido este martes que el Govern aplicará en vivienda "todas las medidas jurídicamente viables y efectivas" y ha asegurado que "se alegra" del camino abierto por la Comisión Europea en relación a las posibles restricciones a la compra a no residentes y segundas residencias.

En el pleno del Parlament, respondiendo a Més per Menorca, MÉS per Mallorca y el PSIB, la líder del Ejecutivo autonómico ha advertido en todo caso que el camino "se acaba de abrir" y que las posibles restricciones no tienen cobertura. "Seguiremos muy atentos este proceso", ha avanzado.

"Si se abre alguna medida en la UE que sea de aplicación en Baleares y que tenga resultado efectivo y priorice sí o sí a la gente de aquí este Govern lo analizará y lo aplicará", ha reiterado en su réplica a los menorquinistas.