Prohens exige a Sánchez información del "alto riesgo" de llegada de migrantes: "Nos encontrarán de frente"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha exigido al Gobierno de España todos los informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que alertan acerca de una "llegada masiva" de personas migrantes a las costas de Baleares. Prohens trasladará una carta al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para pedirle explicaciones por el "alto riesgo de situaciones que pueden comprometer la seguridad" de las Islas y conocer qué medios ha reforzado el Gobierno ante esta circunstancia.

La líder del Ejecutivo ha convocado una rueda de prensa este viernes para responder a la comparecencia en el Congreso de los Diputados de Sánchez, en la que rechazó que la Policía Nacional advirtiera una semana antes de un "riesgo alto" en Ceuta. Aunque confirmó la existencia de ese informe, precisó que se refería "exclusivamente" a las llegadas marítimas a la Península y Baleares.

A su entender, el Ejecutivo "ha ocultado información muy sensible" relativa a la seguridad del archipiélago. "Mientras está en riesgo la seguridad de los ciudadanos, lo quiero dejar muy claro, nos encontrarán de frente", ha dicho. Para Prohens, la cuestión que puso sobre la mesa el presidente español "trasciende del debate autonómico" y sitúa a Baleares "bajo la alerta de alto riesgo de entrada masiva de inmigración irregular".

En este sentido, ha reprochado al presidente que no informara sobre este informe al Govern en la reunión en el Consolat de Mar, celebrada el 29 de julio. "No solo no se nos informó, sino que dijo que las llegadas de inmigración irregular a nuestras costas mejorarían", ha criticado.

Además, ha continuado, tampoco trasladaron la información los ministros de Presidencia y de Interior, Félix Bolaños y Fernando Grande-Marlaska, respectivamente, ni el delegado del Gobierno en las Islas, Alfonso Rodríguez, ni las mallorquinas y secretarias de Estado de Turismo y de Seguridad, Rosario Sánchez y Aina Calvo.

Así, el Govern utilizará "todos los canales oficiales" para pedir los informes y conocer qué ha hecho el Gobierno ante este "alto riesgo". "Suponemos que si el Gobierno recibe informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los servicios de inteligencia alertando de un alto riesgo, se adoptan medidas extraordinarias para estar preparados", ha señalado.

Prohens ha puesto sobre la mesa que en cinco años han llegado al archipiélago cerca de 25.000 personas migrantes en pateras y, en lo que va de año, lo han hecho unas 4.500. En este contexto, ha reiterado al Ejecutivo central las peticiones en materia migratoria que el Govern lleva tiempo solicitando, entre ellas, un plan específico para dar respuesta a la "situación extraordinaria" que vive Baleares y "evitar que se puedan producir situaciones de riesgo".

En concreto, ha solicitado más medios y recursos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para controlar y proteger las fronteras marítimas y ha insistido en la petición de activar Frontex en las costas, con medios permanentes. Igualmente, la líder del Ejecutivo ha remarcado que el retorno a la normalidad tras una entrada masiva de personas migrantes "no es sencillo", como ha ocurrido en Ceuta. Por ello, ha reivindicado la necesidad de tomar medidas para evitar que se produzca.

También ha confiado en contar con la "unidad" de todos los partidos políticos de las Islas en el compromiso de la seguridad nacional y en la defensa de la seguridad de los ciudadanos.