Prohens: “50 millones de pasajeros en 2031 es una cifra que espanta”

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha admitido que la previsión de 50 millones de pasajeros en los aeropuertos de Baleares en 2031, según el Documento de Regulación Aeroportuaria 2027-2031, es una cifra que "espanta" y ha reivindicado que la ley de cogestión "tiene más sentido que nunca".

"Es una demostración más de que para el Gobierno de España, para el PSOE y para Sumar Més, los aeropuertos de Baleares son una caja registradora, una caja para recaudar y hacer negocio que menosprecia a los ciudadanos de Baleares y al Govern", ha afirmado en declaraciones a los medios tras presentar una promoción de viviendas en alquiler en Petra.

La líder del Ejecutivo autonómico se ha mostrado "enfadada" porque el documento se ha conocido por los medios de comunicación, "contrariada" porque va en contra de la política de contención, "pero no sorprendida" porque los socialistas, siempre que gobiernan, "cuanto más mejor, cuanto más volumen mejor, y después ya cogen la pancarta".

Prohens ha criticado que no se haya consultado con Baleares ni la cifra de previsión de pasajeros, ni el documento ni las ampliaciones de los aeropuertos. "Insisto, hoy se ve claro. Es una política equivocada y que va en contra de la política de contención", ha reiterado.

Para Prohens, "no es de recibo" que mientras el Ejecutivo limita la capacidad de alojamiento, ha firmado un acuerdo para reducir el número de cruceristas y es la primera CCAA en prohibir nuevos pisos turísticos, y mientras la legislatura acabará con la limitación de coches en las cuatro islas, "el PSOE haga lo que siempre hace cuando gobierna". "Detrás de la pancarta nos habla de decrecimiento, pero cuando gobierna aquí, 115.000 nuevas plazas de alquiler turístico y nada de perseguir la oferta ilegal; y en España, 50 millones de pasajeros en 2031", ha recalcado.

La presidenta del Govern ha lamentado, en referencia a la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, que la responsable de la política turística del Ejecutivo central sea mallorquina.

En este sentido, Prohens ha reivindicado que la ley de cogestión "tiene más sentido que nunca". "No podemos tener voz para no poner en riesgo la caja registradora de AENA", ha añadido.