El programa Flip UP de 3 salut mental y el Consell de Mallorca llega a más de 4.000 alumnos de FP y 30 centros en su primera edición

El dato más destacado por ambas entidades es que, tras participar el programa, 213 alumnos han pedido ayuda profesional o asesoramiento emocional. En total, se han invertido 310.000 euros y se han realizado más de 70 grupos y 420 talleres dentro del programa, destacando la importancia de la prevención y de dar herramientas para la salud mental ante las dificultades actuales de los jóvenes.

El conseller de Presidencia, Toni Fuster, y el presidente de 3 Salud Mental, Alfons Suárez, acompañados de la directora insular de Juventud y Participación, Carme Ripoll, han hecho balance de los resultados del primer curso del proyecto, destinado principalmente a estudiantes de formación profesional de entre 14 y 17 años.

Según Fuster, "no sabemos cuántos de estos jóvenes habrían dado este paso igualmente si "Flip Up" no hubiera existido, pero sí sabemos que el programa ha contribuido a detectar situaciones de malestar emocional y a acercarlos a los recursos de apoyo que tenían a su alcance". Por su parte, Suárez ha destacado el buen recibimiento de la iniciativa, la alta demanda de los centros y su papel preventivo, asegurando que "este dato demuestra que el programa no solo aporta conocimientos y herramientas, sino que ayuda a romper barreras, a normalizar la demanda de ayuda y a detectar de manera precoz situaciones que, en muchos casos, podrían haber quedado invisibilizadas".

Tras el "éxito" de la campaña, según han asegurado, entre alumnado, profesorado y familias, hoy se ha firmado ya la prórroga para una segunda edición en el curso 26/27 con la intención, han dicho, de llegar todavía a más centros.