A prisión el principal investigado de la banda de narcos desarticulada en Mallorca

Un juzgado ha decretado prisión provisional para el principal investigado en la operación policial que ha desarticulado una peligrosa banda de narcotraficantes dedicada al método conocido como 'telecoca' en Mallorca. El detenido está vinculado a la banda juvenil de carácter violento Los Trinitarios.

La Policía Nacional detuvo a cuatro personas, un hombre y tres mujeres, tras más de diez meses de investigación llevada a cabo por el Grupo II de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO). La operación resultó especialmente compleja debido a las estrictas medidas de seguridad que adoptaba la organización: los investigados concertaban citas con sus clientes en puntos de difícil vigilancia y realizaban las transacciones de forma muy discreta para evitar ser detectados.

Los agentes extremaron las precauciones al confirmar que el grupo podría disponer de armas de fuego y que uno de sus miembros tenía vínculos con una banda juvenil violenta. Pese a ello, lograron identificar los domicilios e inmuebles donde se almacenaba la droga, así como los puntos de encuentro con los compradores.

Cuatro registros en Palma y uno en Alcúdia

El operativo policial se ejecutó el pasado lunes a primera hora de la mañana, con la participación de agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, la Unidad de Prevención y Reacción y Guías Caninos. Se practicaron cuatro entradas y registros simultáneos: tres en Palma, en los barrios de La Soledad, El Rafal y El Fortí, y una cuarta en Alcúdia. Al día siguiente, el martes, se realizó un quinto registro en un trastero y dos aparcamientos también en Alcúdia.

Armas, silenciadores, munición y un amplio abanico de drogas

Como resultado de los registros, los agentes intervinieron cuatro armas de fuego, dos silenciadores, 43 cartuchos de munición y un machete de grandes dimensiones. También se incautaron diversas sustancias estupefacientes, cocaína, cristal, éxtasis, MDMA, ketamina, marihuana, hachís y tusi, básculas y otros útiles relacionados con el tráfico de drogas, dinero en efectivo y un turismo de alta gama.

Además, una de las detenidas intentó agredir a uno de los agentes durante su detención y fue arrestada también como presunta autora de un delito de atentado contra la autoridad.

Con esta operación, la Policía Nacional ha conseguido desarticular una de las organizaciones criminales más activas en la venta de droga mediante el método 'telecoca' en la isla.