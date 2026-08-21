La plantilla de la residencia DomusVi Palma se concentra este viernes para denunciar la "sobrecarga de trabajo"

La plantilla de la residencia DomusVi Palma se concentrará este viernes, a las 10.45 horas, para denunciar la "falta de profesionales y la sobrecarga de trabajo". Los trabajadores han convocado otra protesta el próximo viernes, 28 de agosto. Ambas tendrán lugar frente al centro residencial, situado en el camino dels Reis, y cuentan con el apoyo de UGT, FOL y CCOO, según ha trasladado este último sindicato en una nota de prensa.

La representación del personal ha advertido de que la falta de trabajadores dificulta la labor diaria del equipo técnico y de cuidados y afecta tanto a las condiciones laborales de la plantilla como a la atención que reciben las personas residentes. Según ha explicado la plantilla, la situación "se ha ido agravando" sin que hasta el momento "se hayan adoptado medidas suficientes" para solucionarla.

Por ello, los trabajadores han reclamado a la dirección del centro una respuesta "inmediata" y la dotación del personal necesario para poder trabajar y prestar los cuidados "en condiciones adecuadas". "La falta de personal y medios perjudica a quienes trabajamos en el centro, pero también repercute directamente en las personas residentes. En estas condiciones resulta cada vez más difícil prestar la atención de calidad que merecen", han señalado.

Asimismo, han invitado a las familias de los usuarios, a la ciudadanía y a los colectivos sociales a las concentraciones de los días 21 y 28 de agosto. El objetivo de las protestas, ha subrayado CCOO, es exigir unas condiciones laborales "dignas" y los recursos necesarios para "garantizar una atención adecuada y de calidad":

"Nos movilizamos por nuestros derechos laborales, pero también por la dignidad y la calidad de los cuidados. Ante la falta de soluciones, nos vemos obligados a hacer visible esta situación", ha concluido la representación del personal.