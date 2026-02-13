El plan de acceso a la vivienda para personas con discapacidad de Mallorca se amplía con 137 nuevas plazas

El plan de acceso a la vivienda para personas con discapacidad del Consell de Mallorca se ampliará en 2026 con 137 plazas adicionales y una inversión de 3,7 millones de euros que se ejecutará dentro de cuatro a seis meses, según ha anunciado el presidente de la institución insular, Llorenç Galmés.

Galmés ha detallado que las 137 plazas se sumarán a las 160 actuales y ha señalado, además, que habrá 116 plazas para recibir complementos de apoyo, a los que podrán acceder los beneficiarios del plan y que suponen una inversión adicional de 927.000 euros.

Desde el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) tienen el objetivo de aumentar la inversión del programa hasta los 5,7 millones de euros en 2027. La iniciativa se llevará a cabo a través de la concertación de plazas con seis entidades especializadas en la atención de personas con discapacidad.

Según ha informado el Consell, el plan responde a las dificultades específicas que tienen las personas con discapacidad para acceder a un hogar, como la falta de viviendas adaptadas, la necesidad de apoyo y acompañamiento, y la inseguridad que esto genera en las personas con discapacidad y sus familias.

En este sentido, el presidente ha subrayado que este plan sitúa "la autonomía y la vida independiente en el centro, porque la vivienda no puede ser una barrera insalvable para las personas con discapacidad". "El Consell busca soluciones y activa recursos para que la ayuda llegue", ha asegurado.

LÍNEA DE TRABAJO EN MATERIA DE DISCAPACIDAD

Por otra parte, ha destacado que el plan se enmarca en la apuesta del Consell y del IMAS por un modelo basado en la desinstitucionalización, la vida independiente y los apoyos en el entorno, y consolida una línea de trabajo que ya se ha impulsado durante esta legislatura en materia de discapacidad.

En este sentido, el Consell ha recordado que ha incrementado en un 36% las partidas presupuestarias destinadas a la discapacidad, pasando de 66 a 90 millones de euros desde el inicio de la legislatura en 2023.

También se han mejorado las condiciones para sostener la calidad de las ayudas, como el aumento del dinero destinado a cada plaza, el refuerzo de las subvenciones y los criterios para que las entidades puedan ampliar los servicios.