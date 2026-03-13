El pecio en Ses Fontanelles será recuperado "en semanas", porque "el único enemigo es el mal tiempo"

LEER MÁS El Consell de Mallorca inicia la extracción del pecio de Ses Fontanelles

Félix Alarcón se había ido a nadar como muchos otros días en Palma y se topó, a 65 metros de la costa, con un barco romano hundido a menos de dos metros de profundidad. Fue un día de abril de 2019, cuando avisó, después del hallazgo fortuito, al consell de Mallorca que se puso manos a la obra para su recuperación hasta hoy en día.

"En la anterior legislatura ni me dieron las gracias", cuenta entre risas Félix Alarcón, vecino de playa de Palma, hoy en los micrófonos de Onda Cero, cuando ya se ha iniciado el proceso de recuperación del pecio. Sin embargo, recuerda perfectamente aquel momento en Ses Fontanelles en una zona que él y muchos más frecuentaban a menudo. "Lo que pasa es que había un metro de arena encima y tras el temporal, pues ya se pudieron ver trozos de madera y ánforas del barco en el fondo", cuenta en el programa 'Más de uno Mallorca'.

Ahora existe una dirección científica de Ses Fontanelles con miembros de la Comisión de Patrimonio del Consell de Mallorca y un equipo científico experto que ha procedido al proyecto de extracción previsto para este año 2026. De hecho, hoy nos ha acompañado en los micrófonos de Onda Cero Mallorca el doctor Miguel Ángel Cau Ontiveros, de ICREA–Universitat de Barcelona, que codirige los trabajos de extracción y conservación del barco del siglo IV d.C.

Él mismo explica que se trata de un barco tardo-romano del siglo IV d. C. descubierto hace seis años y considerado uno de los hallazgos subacuáticos más relevantes del Mediterráneo por las razones que detalla en esta entrevista.