El Consell de Mallorca inicia la extracción del pecio de Ses Fontanelles

El Consell de Mallorca ha iniciado este martes el operativo de extracción del pecio de Ses Fontanelles, una actuación arqueológica clave para garantizar la preservación y el estudio del yacimiento, considerado uno de los descubrimientos subacuáticos más relevantes del Mediterráneo occidental.

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, y la vicepresidenta de la institución insular y conseller de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, han explicado el inicio de los trabajos de extracción, una intervención que supone un paso decisivo en la preservación de este yacimiento arqueológico.

El presidente ha destacado la importancia de esta actuación para el patrimonio histórico de la isla y ha subrayado que se trata de un proyecto fruto de muchos años de trabajo e investigación. "Iniciamos una actuación muy importante para proteger y poner en valor nuestro patrimonio. El pecio de Ses Fontanelles es un testimonio excepcional de nuestra historia marítima y con esta extracción damos un paso decisivo para garantizar su conservación y su estudio", ha explicado.

Galmés ha remarcado que la intervención responde a una larga trayectoria de investigación científica. "Son muchos años de trabajo e investigación. Precisamente por eso es imprescindible abordar este proyecto con el máximo rigor científico", ha dicho.

Por su parte, Roca ha puesto en valor la importancia científica y patrimonial del proyecto. "Nos encontramos ante uno de los yacimientos subacuáticos más relevantes del Mediterráneo occidental. Este operativo permitirá estudiar en profundidad el pecio y seguir ampliando el conocimiento sobre la navegación y el comercio marítimo en el Mediterráneo en época romana", ha dicho.

FUTURA EXPOSICIÓN EN LA MISERICÒRDIA

Roca también ha destacado la voluntad de la institución de acercar este proyecto a la ciudadanía y ha recordado que el Consell prepara una exposición que se llevará a cabo en la Misericòrdia en los próximos meses y que permitirá dar a conocer los resultados de la investigación y el valor histórico de este barco romano. "Queremos poner este proyecto al alcance de la ciudadanía y compartir el conocimiento que se genere a partir de esta investigación", ha añadido.

El pecio de Ses Fontanelles es un barco tardo-romano datado en el siglo IV d.C., descubierto en 2019 por un ciudadano que buceaba en la zona y que avisó al Consell de Mallorca del hallazgo. El barco se encuentra a solo 65 metros de la costa y a una profundidad aproximada de 2,5 metros. Se ha podido determinar que la nave medía aproximadamente 12 metros de eslora por cinco de manga.

Tras varios años de investigación, los expertos han determinado que la nave procedía de Cartagena y que se hundió en Mallorca durante el siglo IV d.C. En 2022 ya se extrajeron algunos materiales que se encontraban en el interior del barco, principalmente ánforas que contenían aceite, vino y salsas de pescado, algunas de ellas con restos orgánicos en su interior, un hecho extraordinario al aportar información directa sobre el comercio y la alimentación en época romana.

"EXCEPCIONAL" ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA MADERA

Según los especialistas, el estado de conservación de la madera del barco es excepcional. Las 300 ánforas recuperadas, de tipologías diversas, presentan inscripciones pintadas que han sido catalogadas como las más importantes documentadas en el Mediterráneo, ya que aportan información directa sobre el contenido de los recipientes.

Por todo ello, el pecio de Ses Fontanelles se considera un descubrimiento de gran relevancia científica que sitúa a Mallorca como un referente arqueológico a escala internacional.

Los trabajos los lleva a cabo un equipo técnico y científico especializado en arqueología subacuática y conservación del patrimonio creado por el Consell de Mallorca. El equipo está coordinado por Miquel Àngel Cau-Ontiveros, de la Universidad de Barcelona; Darío Bernal-Cassola, de la Universidad de Cádiz; Enrique García, de la Universitat de les Illes Balears (UIB), y Carlos de Juan, de la Universidad de Valencia.

PROCESO COMPLEJO QUE DURARÁ AL MENOS CUATRO MESES

El operativo de extracción será un proceso complejo que se desarrollará a lo largo de unos cuatro meses, aunque la duración exacta dependerá de las condiciones meteorológicas y del mar, que pueden influir en el ritmo de los trabajos. En esta primera fase, los esfuerzos del equipo técnico se centran principalmente en retirar la arena que cubre el pecio, una tarea imprescindible para poder preparar la nave para las fases siguientes de la extracción.

En las últimas semanas también se han completado los trabajos preparatorios en el Castell de Sant Carles, donde se ha habilitado un laboratorio para acoger y tratar el material arqueológico cuando se haya completado la extracción del pecio.

Esta operación también se ha planificado teniendo en cuenta el impacto que puede generar en la zona, motivo por el cual se ha mantenido informados a todos los agentes implicados, asociaciones de vecinos, hoteles y restaurantes de la zona, así como a miembros de los cuerpos de seguridad y diferentes instituciones, con el objetivo de informar sobre el calendario de las actuaciones y garantizar la máxima coordinación durante el desarrollo de los trabajos.