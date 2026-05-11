El Parlament vota mañana la ley de capitalidad de Palma, con la vivienda protegida en el punto de mira

El Parlament debate este martes la admisión a trámite de la modificación de la ley de capitalidad de Palma, una norma impulsada por el PP que doblaría la financiación del Ayuntamiento de la capital, de 30 a 60 millones de euros anuales. La votación se produce en medio de un intenso debate sobre una disposición adicional que, según la oposición, eliminaría la reserva obligatoria de vivienda protegida en determinadas zonas de la ciudad.

MÉS per Mallorca votará en contra. Su portavoz, Lluís Apesteguia, ha denunciado que la disposición adicional cuarta de la ley permite que el Ayuntamiento decida en qué ámbitos no se exige la reserva de vivienda de protección oficial ni de precio limitado, sin fijar ningún criterio legal. Para MÉS, la norma está "pensada exclusivamente desde la óptica de facilitar los pelotazos a los amigos del PP" y no resuelve ninguno de los problemas reales de los vecinos de Palma: falta de servicios, de infraestructuras, de habitatge asequible o de movilidad.

El PSIB votará a favor de la admisión a trámite, aunque con condiciones. Su portavoz adjunto, Marc Pons, ha advertido de que los socialistas presentarán enmiendas porque consideran que "hay mucho espacio de mejora". Su principal exigencia es que la mejora de financiación no quede limitada a Palma, sino que se extienda de forma proporcional al resto de municipios y al resto de islas. "Es fundamental no establecer ciudadanos de primera y de segunda", ha reclamado. Pons también ha anunciado enmiendas para proteger el parque de vivienda pública frente a los posibles retrocesos que contiene el texto actual.

El portavoz popular, Sebastià Sagreras, ha garantizado que durante la tramitación presentarán enmiendas para preservar la reserva obligatoria del 50% de vivienda protegida o de precio limitado para residentes de más de cinco años en Baleares. "Va a misa", ha asegurado Sagreras, que ha considerado que MÉS "ha perdido una oportunidad" al rechazar una ley que mejoraría la financiación de la capital.

Si el pleno aprueba mañana la admisión a trámite, la ley entrará en fase de enmiendas. Será entonces cuando PP, PSIB y el resto de grupos tendrán que debatir qué posición van a tener con respecto a la vivenda protegida.