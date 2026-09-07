Palma vibra con John Newman y otros cinco DJ-s en 'Patrona' ante 30.000 personas

Unas 30.000 personas asistieron en la noche del sábado a la segunda edición de la 'Patrona', un concierto gratuito de gran formato en el Parc de la Mar que ha tenido como cabezas de cartel a John Newman y Rudimental DJ, según ha informado este domingo el Ayuntamiento de Palma.

El evento, organizado por el Ayuntamiento de Palma junto a la promotora Grup Trui con motivo de las fiestas de la Mare de Déu de la Salut, se ha desarrollado entre las 19.00 y las 2.00 horas, con artistas internacionales y de la escena musical mallorquina.

Freenipples (Mara Escrich) abrió el programa a las 19.00 horas y dio paso, a las 20.00, al DJ y productor mallorquín Isaac Indart.

Lady Gosya actuó entre las 21.00 y las 22.00 horas, momento en el que comenzará la sesión de Rudimental DJ, prevista hasta las 23.30 horas.

A esa hora le cogió el relevo en el escenario el cantante y productor John Newman, que actuó hasta la 01.00, mientras que el DJ palmesano Álex Losa cerró la noche con una sesión de 'tech house' hasta las 2.00 horas.

Fue una noche inolvidable para decenas de miles de personas que disfrutaron de la música y diversión desplegada durante las fiestas de la 'Patrona' ante un marco escenario, montado días antes por Grup Trui.