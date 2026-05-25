La oposición de Palma ve un alcalde que "vive en otro planeta" mientras Vox tilda el discurso de "electoralista"

La oposición en el Ayuntamiento de Palma ha criticado que el alcalde de la ciudad, Jaime Martínez, "vive en otro planeta" y está "alejado de los problemas" de los ciudadanos, mientras que Vox tacha su discurso de "electoralista". Así han reaccionado los diferentes partidos representados en Cort a la intervención de Martínez en el Debate del Estado de la Ciudad 2026, iniciado este lunes.

El portavoz del PSIB en el Consistrio, Francesc Dalmau, ha censurado que Martínez haya dicho que los palmsanos viven "mejor que hace tres años", cuando, a su manera de ver, "la realidad es la contraria". En ese sentido, ha argumentado que la gente sufre una "crisis habitacional brutal", en el que los residentes se ven "expulsados" de su ciudad por el incremento de los precios de la vivienda, por lo que le ha reprochado que "no haya anunciado ninguna medida" al respecto como la limitación de precios de los alquileres.

También ha destacado que hable de movilidad cuando, "con el coche oficial", "sus pies no pisan el suelo", lo que hace que "no sea consciente" de la manera en que viaja la gente en el transporte público cuando se dirige a su puesto de trabajo. "La gente va como sardinas en el autobús porque la movilidad es un caos y la ciudad está absolutamente colapsada", ha alegado.

Dalmau ha recriminado que haya mencionado temas como la seguridad ciudadana cuando ha reivindicado que las incorporaciones en la Policía Local se iniciaron en el anterior equipo de gobierno. A esto habría que sumar que Palma "cada vez está más sucia" con infraestructuras que "no se han llevado a cabo" como sería el caso de emisarios que "no están licitados", mientas se habla de planes de coche de limpieza que ha tildado de "puro marketing".

Por su parte, la representante de MÉS per Palma, Neus Truyol, ha recalcado que el PP prometiera al inicio de la legislatura atender cuestiones como la vivienda o la movilidad pero tres años después la vivienda "está más cara" y la ciudad estaría "totalmente colapsada". Al mismo tiempo, ha subrayado que la gente tiene "problemas" para llegar a tiempo al trabajo o para llegar a final de mes, por el encarecimiento de la vivienda. "El alcalde dedica más tiempo a las ferias y las galerías de arte que no a revolver los problemas de la gente", ha alegado.

El portavoz de Vox en el Consistorio, Fulgencio Coll, ha puesto de relieve que ha sido una intervención "extensa", en la que Martínez ha hecho una lectura "positiva" de su gestión, "muy detallada" y que ha calificado de "arranque electoralista".