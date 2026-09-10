'Onda viajera', con Carles Lamelo, llega a Mallorca para descubrir la Serra de Tramuntana, Patrimonio Mundial de la Humanidad

‘Onda viajera’ pone rumbo a Mallorca. El programa de viajes de Onda Cero, dirigido y presentado por Carles Lamelo, se desplaza hasta la Serra de Tramuntana para ofrecer una edición especial, este sábado 12 de septiembre, desde uno de los enclaves más emblemáticos de la isla: el Santuario de Lluc.

El programa recorrerá uno de los grandes tesoros naturales y culturales de Mallorca para descubrir sus paisajes, su patrimonio, sus tradiciones y algunas de las experiencias que convierten la Serra de Tramuntana, declarada en 2011 por la UNESCO Patrimonio Mundial de la Humanidad, en un destino singular.

Carles Lamelo contará con destacados representantes institucionales de las Illes Balears. Por los micrófonos de ‘Onda viajera’ pasarán Llorenç Galmés, presidente del Consell de Mallorca; Miquel Rosselló, director general de Turismo del Govern de les Illes Balears; y Antoni Solivellas, alcalde de Escorca y director del Consorci Serra de Tramuntana.

Con ellos, el programa abordará la importancia turística, cultural y medioambiental de este territorio, así como los retos y oportunidades que plantea la promoción de Mallorca y de la Serra de Tramuntana como destino.

Un viaje al corazón de la Serra de Tramuntana

Además de conocer el territorio a través de sus protagonistas, ‘Onda viajera’ invitará a los oyentes a recorrer la Serra de Tramuntana de la mano del periodista y escritor de viajes Enrique Domínguez Uceta, uno de los colaboradores que se desplazará hasta Mallorca para esta edición especial.

El programa se adentrará también en el Santuario de Lluc y descubrirá cómo es la experiencia de alojarse en su hospedería. Marià Gastalver, prior de Lluc, explicará la historia, la vida cotidiana y la singularidad de dormir en este enclave profundamente ligado a la historia y la identidad mallorquinas.

La gastronomía y los productos locales tendrán igualmente su espacio en una emisión concebida para viajar a través de la radio y conocer Mallorca desde distintas perspectivas.

Junto a Carles Lamelo estarán los colaboradores de ‘Onda viajera’ Enrique Domínguez Uceta, Elena del Amo y Ángel Martínez Bermejo, que aportarán sus recomendaciones, experiencias y propuestas para descubrir la isla y, especialmente, la Serra de Tramuntana.

Con este programa especial, Onda Cero vuelve a sacar la radio de los estudios para acercarse al territorio y a sus protagonistas, ofreciendo a los oyentes una nueva manera de conocer uno de los destinos más reconocibles del Mediterráneo a través de sus paisajes, su cultura, su patrimonio y su gastronomía.

Este programa especial se realiza gracias al Consell de Mallorca y a la Fundación Turismo Responsable de Mallorca. Con la colaboración del Consorcio Serra de Tramuntana y la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares.