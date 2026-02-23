salud mental

El nuevo servicio de atención a familiares de víctimas de suicidio prevé beneficiar a 450 personas de Baleares

Según ha explicado este lunes la consellera de Salud, Manuela García, en rueda de prensa, el programa consiste en una serie de talleres en los que los familiares estarán acompañados

Europa Press

Palma |

Consulta salud mental Osakidetza
Consulta salud mental Osakidetza | Irekia.eus

El nuevo servicio de atención a familiares de personas fallecidas por suicidio, impulsado por el Govern en colaboración con Cruz Roja, prevé atender a unas 450 personas en los próximos dos años.

Según ha explicado este lunes la consellera de Salud, Manuela García, en rueda de prensa, el programa consiste en una serie de talleres en los que los familiares estarán acompañados. Se trata de un servicio complementario al tratamiento psicológico ya disponible.

El protocolo de actuación establece que los familiares podrán acudir directamente a Cruz Roja o ser derivados por su médico de familia. El objetivo, según ha señalado la consellera, es que las personas se sientan acompañadas por otras que han vivido una situación similar.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer