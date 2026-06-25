Una niña de tres años, crítica en la UCI pediátrica tras ahogarse en una piscina en Pollença

Una niña de tres años permanece ingresada en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) pediátrica del Hospital Son Espases tras ahogarse en una piscina en Pollença.

Lase ha hecho cargo de la investigación del suceso, ocurridoen la piscina que la familia tiene alquilada en la localidad mallorquina.

Según las primeras investigaciones, fue la abuela de la niña, de nacionalidad británica, la que dio la voz de alarma al hallar a la niña flotando boca abajo. Los servicios de emergencias realizaron a la niña maniobras de reanimación y la trasladaron al centro hospitalario.