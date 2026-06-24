SUCESOS

Muere un hombre de 58 años mientras trabajaba en una obra en Pollença

El fallecimiento se debe posiblemente a un paro cardiaco.

Europa Press | Redacción

Mallorca |

Ambulancias del SAMU 061 en Mallorca
Ambulancias del SAMU 061 en Mallorca | SAMU

Un hombre de 58 años ha muerto la tarde de este martes mientras trabajaba en una obra en la cala de Sant Vicent, en el municipio de Pollença. Durante un momento de su jornada laboral, el hombre se ha sentado y se ha caído, golpeándose en la cabeza.

Todo apunta a que el hombre, de 58 años, ha sufrido un paro cardiaco, según han confirmado a Europa Press fuentes próximas a la investigación. Pese a que los sanitarios de los servicios de emergencias le han practicado maniobras de reanimación cardiopulmonar durante un tiempo, no han podido salvar su vida.

El trabajador ha fallecido alrededor de las 16.40 horas. La Guardia Civil ha abierto una investigación para determinar las circunstancias de la muerte.

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