SUCESOS

Un motorista grave tras sufrir un accidente den el túnel de Sóller

Un hombre ha resultado herido grave tras un accidente en el interior del túnel de Sóller este fin de semana

Europa Press

Mallorca |

Una ambulancia del SAMU 061.
Una ambulancia del SAMU 061. | EUROPA PRESS

Un motorista, joven español de 18 años de edad, ha resultado herido de gravedad este sábado, después de haber sufrido un accidente casual en el interior del túnel de Sóller. Según ha informado el SAMU 061 a los medios, el suceso ha ocurrido en torno a las 09.59 horas, cuando un joven español, de 18 años, ha sufrido una caída casual de moto dentro del túnel de Sóller.

El SAMU 061 ha movilizado hasta el lugar de los hechos dos ambulancias de Soporte Vital Avanzado (SVA), que han asistido, estabilizado y trasladado al motorista al Hospital Universitario de Son Espases, en estado grave, tras activación del código politrauma. Con motivo del accidente, el túnel de Sóller se ha cerrado al tráfico durante aproximadamente una hora, provocando retenciones. No obstante, ya ha sido reabierto y la circulación restablecida.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer