Mercadona contratará a 500 personas en Illes Balears para la campaña de verano

Mercadona inicia en febrero un proceso de selección para reforzar su equipo de Baleares de cara a la campaña de verano. La empresa busca incorporar cerca de 500 personas como personal de tienda y reparto en sus tiendas de Mallorca, Menorca y Eivissa, concretamente las ubicadas en los municipios de Maó, Ciutadella de Menorca, Palma, Calviá, Andratx, Inca, Sa Pobla, Alcúdia, Santa Margarita, Manacor, Cala d´Or (Santanyi), Sant Llorenç, Capdepera, Sant Antoni de Portmany, Sant Joan de Labritja, Sant Josep de sa Talaia y Santa Eulària des Riu.

Las ofertas están ya disponibles en su Portal de Empleo.

En las ofertas se describen las condiciones del puesto, como un salario de 1.734 euros brutos al mes para una jornada completa. También destaca la formación específica que reciben las nuevas incorporaciones a la plantilla desde el primer día, permitiéndoles desempeñar sus funciones sin necesidad de experiencia previa.

Otro de los aspectos más valorados por los trabajadores de la compañía es la planificación horaria. Toda la plantilla de Mercadona conoce sus días libres y vacaciones con un año de antelación y, cada día 20, reciben el horario del messiguiente para organizarse mejor.

Asimismo, la compañía facilita disfrutar de la jornada 5+2, que permite trabajar cinco días y descansar dos, con turnos rotativos de mañana y tarde y sin jornadas partidas. Esta flexibilidad permite a los empleados organizar mejor su tiempo y adaptarse a las necesidades de la empresa durante la temporada alta.

Las nuevas incorporaciones pasarán a formar parte de un equipo con vocación de servicio al cliente y capacidad de mejora constante, asegurando que tanto sus “Jefes” (como la compañía internamente denomina al cliente) como empleados tengan una buena experiencia durante la campaña de verano.