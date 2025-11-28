Más de 400 policías refuerzan la seguridad en Palma durante la campaña de Navidad

Más de 400 agentes de la Policía Nacional y la Policía Local velarán por la seguridad en Palma durante la campaña navideña, con especial atención tanto a los comercios físicos como a las compras por internet. Mandos de ambos cuerpos se reunieron este viernes con las patronales del pequeño y mediano comercio —Pimem, Pimeco y Afedeco— para coordinar las estrategias del nuevo Plan de Comercio Seguro, que arranca plenamente operativo el próximo lunes coincidiendo con el inicio de diciembre.

El jefe superior de la Policía Nacional en Baleares, José Luis Santafé, explicó que serán cerca de 400 los efectivos desplegados en distintos turnos de mañana, tarde y festivos. Cada dispositivo contará con entre 60 y 70 agentes de unidades como la de Motos o la de Prevención y Reacción, destinados específicamente a combatir hurtos y estafas. El operativo se centrará en las principales zonas comerciales del centro de Palma, los mercadillos navideños y los diferentes centros comerciales de la ciudad.

Además de intensificar la presencia policial, el plan prevé la participación de agentes de paisano que realizarán labores de vigilancia discreta para detectar posibles carteristas y prevenir delitos en aglomeraciones. Según destacó el inspector jefe de la brigada provincial de Seguridad Ciudadana, Fernando Corchero, durante la activación del plan los delitos en la vía pública suelen disminuir notablemente, aunque a menudo se trasladan al interior de los comercios, aprovechando los despistes de clientes y dependientes.

En el ámbito digital, la Policía alerta de un aumento significativo de las estafas online durante estas fechas, especialmente a través de mensajes que instan a los usuarios a facilitar datos personales o bancarios. Santafé recordó que muchas de estas intrusiones se realizan desde el extranjero, lo que complica su persecución, aunque se trabaja en la trazabilidad de cada caso. Por este motivo, el plan también refuerza la vigilancia en el ciberespacio para detectar webs fraudulentas, suplantaciones de identidad y campañas de phishing.

Las patronales del comercio han aplaudido la puesta en marcha del dispositivo. La presidenta de Afedeco, Joana Manresa, agradeció el “esfuerzo policial” ante el aumento de actividad en calles y tiendas, destacando que la mayor presencia de agentes “crea seguridad” y contribuye a que cada año “haya menos robos”. En la misma línea, la presidenta de Pimeco, Carolina Domingo, subrayó que tanto comerciantes como clientes se sienten “mucho más tranquilos” gracias al refuerzo policial.

Entre los principales consejos de seguridad, la Policía recomienda no facilitar datos personales ni bancarios a través de internet y extremar las precauciones en zonas concurridas para evitar hurtos, especialmente en un periodo tan intenso como la campaña navideña. El Plan de Comercio Seguro está previsto que se mantenga activo hasta aproximadamente el 11 de enero, coincidiendo con el cierre del periodo de rebajas.