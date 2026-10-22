Maribel Cerezo releva a Jorge Campos y encabezará la candidatura de Vox al Congreso por Baleares.

Maribel Cerezo encabezará la candidatura de Vox al Congreso de los Diputados por Baleares, después de que el hasta ahora diputado del partido por las Islas, Jorge Campos, haya anunciado su regreso a la política balear. En una nota de prensa, la formación ha presentado a sus candidatos a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre con Antonio Salvá como 'número dos', seguido por Melina Merki.

Por su parte, Campos ha señalado en un mensaje en la red social X recogido por Europa Press que regresará a la política en Baleares después de las elecciones generales. "Quiero agradecer a Santiago Abascal la confianza que siempre ha depositado en mí. Ha sido un honor representar a los españoles como diputado nacional por Baleares. Acompañado, además, de excelentes compañeros", ha subrayado.

También ha expuesto que el trabajo "ha sido duro" pero que han "cumplido", haciendo referencia a la ley en defensa del español y de la libertad lingüística, que "está redactada y lista para aprobarse por el próximo gobierno". "Agradecido, e ilusionado, por mi vuelta política a Baleares", ha concluido. La cabeza de lista para las próximas elecciones generales será Maribel Cerezo (1986), doctora en Ciencia y Tecnología por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y el CSIC, y licenciada en Ciencias del Mar. Empezó a militar en Vox en 2019 en La Pobla de Vallbona (Valencia), donde fue regidora entre 2023 y 2024.

Se formó como investigadora en el Imedea-CSIC, en Mallorca, desde donde participó en la Expedición Malaspina. Ha sido profesora en Calviá y en diversos centros públicos y actualmente es docente e investigadora en el Cesag de Palma. Además, dirige el Máster Universitario en Ingeniería y Gestión Ambiental de la Universidad Internacional de Valencia.

Antonio Salvá (1952), el 'número dos', fue diputado en el Congreso por Baleares y portavoz adjunto en las comisiones de Asuntos Exteriores y de Sanidad y Consumo entre 2019 y 2023. Milita en Vox desde sus inicios en las Islas y ha sido responsable de Organización Territorial del partido en Baleares. Su hijo Diego, guardia civil, fue asesinado por ETA en Palmanova en 2009, en el último atentado mortal de la banda terrorista. Según ha señalado el partido, desde entonces es una de las voces más firmes en defensa de la memoria, la dignidad y la justicia para las víctimas del terrorismo.

Completa los primeros puestos Melina Merki (1988), con una "trayectoria destacada" en el partido de las Islas. Es licenciada en Derecho, vicepresidenta de Vox Baleares y coordinadora del grupo parlamentario en el Parlament. Concurrió en las listas de la formación al Parlament por Menorca en 2023.

El presidente de Vox Baleares, Gabriel Le Senne, ha resaltado que la lista del partido "combina juventud y experiencia y representa a todas las Islas". "Son candidatos preparados, en el ámbito científico y jurídico y compartiendo todos ellos una clara vocación de servicio público. Conocen los problemas de Baleares y van a defender en el Congreso con firmeza los intereses de los baleares frente a un Gobierno que los ha abandonado", ha agregado.