Mallorca prevé una ocupación hotelera del 70% en Semana Santa pese a la incertidumbre internacional

La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) prevé una ocupación media en torno al 70% para esta Semana Santa, en línea con los resultados del año pasado. Palma será la zona con mejor comportamiento, con expectativas de hasta el 86%, mientras que zonas como Alcúdia, Sóller, Playa de Palma o Paguera se moverán entre el 70 y el 75%.

Las previsiones se producen en un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica internacional, aunque la FEHM destaca la estabilidad de la demanda hacia Mallorca gracias a la diversificación de mercados y de producto turístico. Reino Unido se muestra más dinámico en reservas que Alemania, que responde pero a un ritmo más lento. El cicloturismo, por su parte, vuelve a destacar como uno de los segmentos más activos en estas fechas.

Uno de los factores que más preocupa al sector es el incremento de costes, especialmente el del combustible, por su impacto directo en el transporte aéreo y marítimo. La vicepresidenta ejecutiva de la FEHM, María José Aguiló, ha insistido en la necesidad de mantener la prudencia y ha señalado que los efectos de la guerra ya se están notando en la conectividad y en los costes operacionales.

Más allá de Semana Santa, la FEHM subraya que el nivel de apertura hotelera en abril alcanzará el 92%, dos puntos más que en 2024. Un dato que confirma la consolidación del adelanto de la temporada: en marzo ya han abierto siete de cada diez hoteles de la isla, dieciséis puntos más que el año anterior, y el 20% de los establecimientos permanecen abiertos todo el año.