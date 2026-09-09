salud

Juaneda Hospitales se convierte en el primer grupo sanitario privado de Baleares con un hospital universitario

Juaneda Hospitales ha conseguido la primera acreditación universitaria a través de su Hospital Juaneda Miramar, que pasará a denominarse Hospital Universitario Juaneda Miramar, un reconocimiento que permitirá la formación clínica de los estudiantes de Medicina del Centro Universitario Beato Luis Belda, en Palma, adscrito a la Universidad CEU San Pablo

Onda Cero Mallorca

Palma | (Publicado 09.09.2026 08:44)

Juaneda Hospitales se convierte en el primer grupo sanitario privado de Baleares con un hospital universitario.
Juaneda Hospitales se convierte en el primer grupo sanitario privado de Baleares con un hospital universitario. | Juaneda Hospitales.

El hospital Juaneda Miramar ya es oficialmente el primer hospital universitario privado de Baleares. El centro pasa a denominarse Hospital Universitario Juaneda Miramar tras obtener la acreditación de las consellerias de Educación y Universidades y de Salud del Govern. La resolución, publicada este 5 de septiembre en el BOIB, reconoce que el hospital cumple los requisitos asistenciales, organizativos, docentes e investigadores necesarios para desarrollar formación universitaria oficial vinculada a las Ciencias de la Salud.

A partir de este curso, el centro ofrecerá formación clínica a estudiantes de Medicina, Enfermería y otras titulaciones sanitarias y se incorporará al Campus Clínico del Centro Universitario Luis Belda, adscrito a la Universidad CEU San Pablo. Durante el proceso de acreditación se han evaluado aspectos como la actividad asistencial, la cartera de servicios, la estructura organizativa, la capacidad docente e investigadora, la cualificación de los profesionales y los espacios destinados a la formación.

Desde Juaneda Hospitales destacan que este paso permitirá integrar de forma estable asistencia, docencia e investigación, con el objetivo de impulsar la formación de nuevos profesionales sanitarios, fomentar la investigación y atraer talento médico a las islas. El CEO de Juaneda Hospitales, Rodrigo Martín Velayos, ha señalado que la acreditación supone "un impulso al modelo sanitario" de la compañía y refuerza su apuesta por la excelencia en la asistencia y en la atención a los pacientes.

Además, la entidad considera que la formación universitaria de profesionales sanitarios supone una inversión de futuro para Baleares y puede contribuir a consolidar las islas como referente sanitario, además de ampliar las oportunidades de formación para los jóvenes que quieran desarrollar su carrera profesional en la comunidad.

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