Un joven de 19 años desarrolla en Mallorca un sistema de IA para detectar trampas en exámenes

La inteligencia artificial sigue abriéndose paso en el ámbito educativo y en Mallorca ya tiene una nueva aplicación. La escuela EDIB Fleming ha puesto en marcha un proyecto piloto de supervisión de exámenes basado en IA, desarrollado por el joven mallorquín Jaume Sampol.

Con tan solo 19 años, Jaume ha desarrollado un sistema innovador, bautizado como “TalAIot”, que nace con el objetivo de detectar posibles conductas fraudulentas durante las pruebas académicas a partir del análisis del comportamiento de los alumnos. “Lo que se procesan son los datos de los alumnos, sus poses, se tapan las caras y la inteligencia artificial aprende cuándo alguien está haciendo un examen o cuándo se comporta de forma sospechosa”, explica Sampol en los micrófonos de Onda Cerol.

La herramienta no sanciona directamente, sino que señala momentos potencialmente irregulares para que el profesorado los revise posteriormente. “El sistema no actúa directamente, lo marca como sospechoso y luego el profesor comprueba si realmente hay trampa”, añade el joven desarrollador.

La idea surgió tras conocer casos de estudiantes que utilizaban la IA para copiar en la universidad. “Me sorprendió y me indignó un poco, porque de la universidad deben salir profesionales preparados”, afirma Sampol, acompañado de Toni Vidal, CEO de la escuela que ha puesto en marcha este sistema en fase de pruebas.

Desde EDIB Fleming, un centro de formación interesado en evitar las prácticas fraudulentas, destacan tanto la innovación del proyecto como su utilidad en un contexto donde la tecnología está transformando el aprendizaje. Su director, Toni Vidal subraya que “se trata de asegurar un sistema educativo justo y que no se perjudique a la mayoría que hace las cosas bien”.

Más allá de este proyecto, el centro formativo reconoce el creciente peso de la tecnología en el mercado laboral. “Todo lo que tiene que ver con marketing, redes sociales o aplicaciones informáticas está a la orden del día”, apunta Vidal.