Jaume Oliver Ripoll (Premi Ciutat de Palma 2025): "En una guerra perdida, la única victoria posible es la memoria"

Jaume Oliver Ripoll, historiador y periodista palmesano nacido en 1975, ha ganado el Premi Ciutat de Palma de novela en catalán 2025, con su segunda novela 'Un dia assaltarem la ciutat amb cavalls de ferro', publicada por Pagès Editors. Se trata de una obra que imagina una Palma alternativa a partir de un proyecto urbanístico de Gaspar Bennàssar y de un giro histórico en la Guerra Civil.

En la entrevista concedida a Onda Cero Mallorca, el autor explica que la memoria es una de las grandes razones de su escritura y resume esa idea con una frase que condensa el espíritu del libro: “En una guerra perdida, la única victoria posible es la memoria”.

La novela parte de una Palma que no llegó a existir y que el autor reconstruye desde la ficción a partir de un mapa urbano de 1916 que nunca se materializó. Oliver plantea qué habría ocurrido si la República hubiera ganado la Guerra Civil y convierte ese escenario en una ucronía donde la ciudad y su historia se reescriben desde la imaginación.

Durante la conversación, Oliver defiende que la memoria es esencial tanto para la literatura como para el periodismo, porque permite entender de dónde venimos y traducir mejor el presente. También reivindica el valor de los periodistas senior, a quienes considera imprescindibles por su capacidad para recordar contextos políticos y sociales que ayudan a interpretar la actualidad. Esa mirada, dice, resulta todavía más necesaria en un oficio precario y demasiado condicionado por la urgencia.

El escritor define su novela como una historia pensada para entretener, pero también para compartir obsesiones, transmitir magia y recuperar el peso simbólico de Palma como protagonista literaria. Asegura que la ciudad le inspira tanto por su belleza como por sus contradicciones, y lamenta que la especulación esté expulsando a parte de sus vecinos. También reconoce la influencia del cine en su universo creativo, con referencias a clásicos de los años '80 y '90 que atraviesan el libro.

Oliver dedica el libro a Audrey Hepburn, a quien llama su “primer amor”, y explica que la obra incorpora guiños cinematográficos y una mirada generacional muy marcada. En esta entrevista concedida al programa Más de uno Mallorca, además, defiende que un mundo con más mujeres al mando probablemente "sería un mundo mejor", especialmente en decisiones vinculadas a la guerra.

El autor firmará ejemplares por Sant Jordi en distintos puntos de Palma, entre ellos Bòt al Geranis, la plaça Major, Rata Corner y la Casa del Libro este 23 de abril.