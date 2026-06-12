El IPC sube hasta el 3,4% en mayo en Baleares

El Índice de Precios de Consumo (IPC) en Baleares ha subido hasta el 3,4% en mayo en tasa interanual, tres décimas por encima respecto a abril (3,1%), según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados este viernes.

En el conjunto de España, el IPC interanual se ha situado en el 3,2%, igual que el mes anterior, mientras que la tasa anual de la inflación subyacente subió dos décimas, hasta el 3%, respecto al cuarto mes del año.

La tasa en las Islas se ha situado por encima de la media nacional y solo por detrás de Madrid (+3,8%), Cantabria (+3,7%) y Galicia (+3,5%). Igualmente, el archipiélago ha experimentado un incremento de precios del 2,1% desde que comenzó 2026.

Los precios que más han subido en mayo en Baleares respecto al mismo mes de un año antes fueron los de restaurantes y alojamiento (+6,6%), transporte (+6,4%), seguros y servicios financieros (+4,7%), bebidas alcohólicas y tabaco (+3,6%) y actividades recreativas, deporte y cultura (+3,4%).

Por otro lado, han crecido en menor medida los precios de vestido y calzado (+0,2%), vivienda (+0,5%), información y comunicaciones (+0,5%) y muebles y artículos del hogar (+0,7%).