Un incendio de contenedores daña cuatro vehículos y fachadas en Palma

Según ha informado la Policía Local en redes sociales, el incendio ha ocurrido esta madrugada, sobre las 02.35 horas, en la calle Margarida Xirgu y has el lugar acudió la Unidad Nocturna (UNOC).

Los agentes desencajaron y separaron tres de los contenedores para evitar que el fuego se extendiera. Dos de ellos ya habían alcanzado temperaturas muy elevadas. Los Bomberos de Palma extinguieron el fuego y refrescaron la zona rápidamente.

El fuego, sin embargo, rompió cristales, derritió persianas y provocó desprendimientos de azulejos en fachadas. Además, también provocó daños en vehículos como retrovisores derretidos y daños en la pintura.