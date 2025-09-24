Inca: la autenticidad perdida de muchos rincones de Mallorca

En Onda Cero seguimos celebrando la Semana del turismo. Hoy nos acercamos hasta la ciudad de Inca, conocida como la Capital del Raiguer, pero con muchos tesoros ocultos que vamos a descubrir con Miquel Àngel Cortés, regidor de promoción de la ciudad, comercio i gestión digital.

Miquel Àngel reconoce que Inca es una ciudad muy arraigada a la industria del calzado, pero también ofrece historia, patrimonio, cultura, gastronomía y una amplia oferta comercial.

La posición estratégica de la ciudad, en el corazón de Mallorca, la convierte en la principal puerta de entrada a la Serra de Tramuntana, por ello se han ideado rutas patrimoniales y de senderismo.

El regidor asegura que “es el sitio perfecto para venir, descansar y partir de ahí a la Serra de Tramuntana. Tenemos la tranquilidad de poder pasear, visitar, comer y comprar antes de conocer la zona de la Serra”.

Inca los 365 días del año

A pesar de no ser un destino turístico, Miquel Àngel Cortés reconoce que hay una amplia presencia de visitantes que conviven con los residentes, especialmente en los meses de verano.

En ese sentido, el regidor de promoción de la ciudad cree que la amplia oferta de Inca se puede extender durante todo el año, para alargar la temporada.

“En sitios como Inca es posible extender el turismo todo el año. Todo el año tenemos la oferta cultural, gastronómica y comercial abierta al público”.

El regidor recuerda que “en Inca tenemos tres outlets y muchas tiendas de zapatos de mucha calidad, que está abierto todo el año. Es un ejemplo ante otras localidades que el 15 de octubre acaban la actividad. En cambio, en Inca durante los 365 días del año ofrecemos un amplio abanico de posibilidades, a muchos niveles, tanto para residentes como para turistas”.

Les Fires de Inca

Entre esa actividad cultural y gastronómica que ofrece el municipio todo el año está el mercat dels dijous. Además el 19 de octubre arranca las Fires d’Inca, que culminarán con el Dijous Bó.

“Nos encanta que la gente venga a visitarnos. Los mercats son una forma de dar a entender lo que son los mercados en Mallorca. En verano hay en muchas localidades, pero a partir de otoño bajan bastante. En cambio, en Inca los ofrecemos todo el año, especialmente ahora en octubre y noviembre con el Dijous Bó, que se convierte en un gran escaparate de Mallorca y un gran atractivo turístico”.